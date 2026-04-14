'OTIŠAO JE GENERAL I ČAROBNJAK' Petar Peca Popović o Dušku Vujoševiću: Mislio kao naučnik, analizirao kao psiholog, radio kao tehnolog, voleo kao pesnik i odlučivao kao časni sudija

Novinar Petar Peca Popović je govorio o Dušku Vujoševiću.

"Tužni zbore, Božo Koprivica mi je naložio da izaberem reči, da se ne brukamo pred našim dragim prijateljem. Velikan kad ode, ne može da čuje sve ono što bi trebalo i što smo morali odavno da mu kažemo. Kada nas je, prošle srede zadesila vest koje smo se pribojavali, prvi naslovi su glasili 'Otišao je general', 'Otišao je čarobnjak'... Za mene, gospodin Duško Vujošević je bio primer, bajkotvorac, graditelj, principijalan i nepokupljiv čovek. Ja ne dolazim iz košarke, ali kao svako siroče Jugoslavije znam koliko je vizionara ovdašnju košarku napravilo evropskim, pa i svetskim fenomenima. Među svim tim titanima, Duško će uvek imati izdvojenu poziciju. Umeo je da prepozna klinačku darotivost i pruži šansu da se iskažu u pravom svetlu, ne pitajući za poreklo, nacionalnost ili veroispovest. Bio je negovatelj gnezda iz kojeg će izleteti buduće legende, najviše, naravno, svog Partizana.

Sve je to mogao jer je sanjao kao dete, mislio kao naučnik, analizirao kao psiholog, radio kao tehnolog, voleo kao pesnik i odlučivao kao časni sudija. Načitan intelektualac i mudrac, pa tek onda trener. Držao se principa. Možeš preko neke veze da igraš, ali preko nje ne možeš da igraš dobro i da dođeš do rezultata.

Duško je proučavao čudo sličnosti između umetnosti i svog sporta. Znao je taj večni raspored - prolog, zaplet, drama, epilog. Ovde poluvreme, tamo pauza, ovde teren, tamo bina, ovde trener, tamo režiser, ovde igrači, tamo glumci. Publika je na oba mesta željna rezultata. Sve je to tako slično.

Njegova borba nije bila samo na parketu i zato su 23 trofeja i 916 puta predvođenje crvno-belog tima koštali. Taj se čovek nije štedeo zbog uverenja da nijedan posao ne može dobro da se radi bez ljubavi i bez strasti. To ga je stajalo zdravlja, sigurno i dobrog dela života. Postoje ljudi koji unapred pristaju na tu cenu, svesni da bi bez toga izdali sebe. Često je bio toliko impulsivan da je prelazio neke granice, ali kada se meč završi znao je da čestita i pruži ruku. Pamtimo ga kao borca za pravdu biranih reči, ali bez dlake na jeziku".

Autor: D.Bošković