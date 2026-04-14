OSTOJA MIJAILOVIĆ EMOTIVNO O DUŠKU VUJOŠEVIĆU: 'Zauvek će ostati deo Partizana! Dule, hvala ti za sve!'

Ostoja Mijailović održao je emotivan govor na komemoraciji Dušku Vujoševiću.



Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija se ovog utorka oprašta od legenardnog trenera.

Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u Skupštini grada Beograda održana je komemoracija legendarnom treneru.

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović se na komemoraciji obratio prisutnima.

- Teško je pronaći reči kada se opraštamo od čoveka koji je značio svima nama. Nije bio samo sjajan trener, to svi znamo, o njegovim rezultatima će govoriti istorija. Za mene i mnoge druge ovde, bio je mnogo više od toga. Bio je čovek stava, karaktera, nikad nije birao lakši put, uvek je govorio istinu čak i kada je sve nas bolela. Imao sam sreću i čast da ga poznajem. Čuo bih njegov savet kada je najteže. Njegove reči su bile i više od saveta, bile su snaga da se nastavi dalje, da se veruje.

- Mnogo puta kada su pritisci bili najveći, njegova podrška mi je značila. Njegova ljubav prema Partizanu nije bila samo obična ljubav. Partizan je deo njegove duše. Naučio nas je da Partizan nije samo košarka. To je borba, dostojanstvo, vera da se nikad ne odustaje. Zato njegov odlazak i boli. Danas ne odlazi samo trener, legenda, nego čovek koji je oblikovao generacije. Znam da postoje ljudi koji zapravo nikad i ne odlaze. Ostaju u svakom sećanju, savetu koji su dali, svakom delu. Dule će zauvek ostati deo Partizana. Dule, hvala ti za sve što si dao ovom klubu. Počivaj u miru prijatelju, neka ti je večna slava.

Autor: D.Bošković