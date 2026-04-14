Celu komemoraciju je oči skrivala tamnim naočarima, a onda ih je skinula: Ana natekla od suza, bolna slika sa oproštaja od supruga Duška Vujoševića (FOTO)

Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija se ovog utorka oprostila od legendarnog trenera.

Duško Vujošević je preminuo u sredu 8. aprila u 68. godini.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak od 10 časova održana je komemoracija u Skupštini grada Beograda.

Supruga Ana i sin Luka, sedeli su u prvom redu, a tokom čitave ceremonije, supruga legenadarnog asa nosila je tamne naočare i skrivala uplakane oči.

Međutim, nakon završetka komemoracije ona je skinula naočare:

