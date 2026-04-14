'PAMTIM SAMO SREĆNE DANE' Suze i Duletova omiljena pesma za kraj! Dirljiva scena na komemoraciji slavnog trenera! (VIDEO)

Scena koja kida dušu...

U Skupštini grada Beograda danas je održana komemoracija proslavljenom košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću.

Članovi porodice, brojni prijatelji, kolege, istaknute sportske ličnosti i legende koje je stvarao okupile su se u Skupštini grada kako bi odale počast legendarnom treneru.

U prepunoj sali izuzetno emotivne govore održali su Duletov prijatelj Sinan Gudžević, književnica Vida Ognjenović, novinar Petar Peca Popović, bivši košarkaš Partizana i aktuelni potpredsednik KSS Nenad Krstić i prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović.

Nakon govora usledila je scena koja kida dušu. Svima je stala knedla u grlu kada je sa razglasa krenula omiljena pesma Duška Vujoševića "Pamtim samo srećne dane" od Gabi Novak. U tim momentima mnogi nisu uspeli da zaustave suze.

"Pamtim samo sretne dane

pamtim samo one noći

koje sam dijelila s tobom

sanjajući i ljubeći

Pamtim samo sretne dane

pamtim samo ona jutra

koja bude naša tijela

zagrljena kao mrtva

Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo

ja nisam kao ti, ne mogu to..."

Autor: D.Bošković