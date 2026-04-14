ISPRAĆAJ DUŠKA VUJOŠEVIĆA NA VEČNI POČINAK: Velika gužva na groblju, stigle legende i veliki broj navijača (FOTO+VIDEO)

Duško Vujošević, legendarni košarkaški trener, preminuo je 8. aprila u 68. godini i danas će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Beogradu.
Na komemoraciji su prisustvovali brojni prijatelji, porodica i poznate ličnosti, a okupljeni su odali poštu sa belim ružama i kalama.
12:19 - Puno cveća i bivšig košarkaša
Prisutni su doneli puno cveća, venaca, ruža, kala... Među onima koji su stigli na groblje su i direktor ABA lige Milija Vojinović, bivši košarkaši Predrag Danilović, Ivo Nakić, Mlađan Šilobad, Zoran Stragi, Vladimir Kuzmanović, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović...
Na Novo groblje je stigao i bivši trener FK Crvena zvezda Aleksandar Janković, kao i bivši košarkaši Partizana Predrag Danilović i Mića Berić.
Veliki broj navijača već se okupio na Novom groblju u Beogradu.
12:11 - Očekuje se da na sahrani, kao i na komemoraciji, budu prisutna velika imena srpske košarke
Među prvima koji su stigli su, pevač Aco Pejović, trener Stevan Karadžić, bivši košarkaši Branko Kovačević i Vladimir Štimac...
