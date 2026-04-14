SAHRANJEN DUŠKO VUJOŠEVIĆ! Potresne scene na Novom groblju, okupljeni u suzama, legendarni sportista ispraćen uz poznate stihove! (FOTO+VIDEO)

Duško Vujošević, legendarni košarkaški trener, preminuo je 8. aprila u 68. godini, a danas je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Beogradu.

Na komemoraciji su prisustvovali brojni prijatelji, porodica i poznate ličnosti, a okupljeni su odali poštu sa belim ružama i kalama.

14:33 - Balaševićeva pesma za ispraćaj Duleta

Na Novom groblju je puštena pesma Đorđa Balaševića "Stih iznad svih". Navijači Partizana spuštali su bele ruže na grob.

14:20 - Pozlilo navijaču

Jednom navijaču na Novom groblju je pozlilo. Hitna pomoć mu ukazuje pomoć.

14:16 - Povorka krenula uz pesmu Grobara

Nepregledna kolona ljudi je krenula ka mestu gde će Duško Vujošević biti sahranjen. Na Novom groblju se čuje pesma navijača Partizana "Dobro pamtim sve".

14:06 - Gotovo opelo

Završeno je opelo i povorka sada kreće ka mestu gde će biti sahranjen Duško Vujošević. Krst nosi Žofri Lovernj, a kovčeg Predrag Danilović, Ivo Nakić, Vanja Marinković, Uroš Tripković, Dušan Kecman i Milenko Tepić. Radi se o bivšim košarkašima Partizana i aktuelnom kapitenu Marinkoviću.

13:24 - Počelo opelo

Sveštenik služi opelo pred porodicom, prijateljima i velikim brojem prisutnih građana, ljubitelja košarke, navijača...

13:16 - Fudbaleri Partizana

Fudbaleri Partizana, među njima Saša Zdjelar, došli su da isprate Duška Vujoševića.

13:11 - Još legendi

Na Novom groblju su Zoran Moka Slavnić i Vlade Đurović

13:08 - Darko Miličić

Bivši košarkaš Darko Miličić je među brojnim ljudima koji su želeli da isprate Duška Vujoševića.

13:06 - Kasni početak opela

Opelo je planirano da počne u 13 časova, ali još uvek nije počelo. Pretpostavka je da je razlog to što veliki broj ljudi i dalje stiže na Novo groblje.

13:05 - Kiša u Beogradu

Zbog kiše koja je počela da pada jakim intezitetom iznad sanduka je postavljena zaštita.

Tu su i predsednik Partizana Ostoja Mijailović i trener KK Partizan Đoan Penjaroja.

Među okupljenima je i Željko Obradović, najtrofejniji evropski košarkaški stručnjak.

12:46 - FK Partizan

Među ljudima su i predsednik FK Partizana Rasim Ljajić i potpredsednik FK Partizan zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović.

12:44 - Sve više ljudi

Kolona ljudi ispred kovčega i porodice Duška Vujoševića je sve veća i veća.

12:43 - Košarkaši Dubaija

Filip Petrušev i Klemen Prepelič, košarkaši Dubaija, stigli su na sahranu.

12:37 - Bivši košarkaši Partizana

Zajedno su na sahranu došli bivši košarkaši Partizana Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Predrag Šuput i Slavko Vraneš.

12:34 - Emotivne scene na Novom groblju - na ispraćaj stigla i ona, Duškov najverniji prijatelj, pas Žuta

12:19 - Puno cveća i bivšig košarkaša

Prisutni su doneli puno cveća, venaca, ruža, kala... Među onima koji su stigli na groblje su i direktor ABA lige Milija Vojinović, bivši košarkaši Predrag Danilović, Ivo Nakić, Mlađan Šilobad, Zoran Stragi, Vladimir Kuzmanović, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović...

Na Novo groblje je stigao i bivši trener FK Crvena zvezda Aleksandar Janković, kao i bivši košarkaši Partizana Predrag Danilović i Mića Berić.

Veliki broj navijača već se okupio na Novom groblju u Beogradu.

12:11 - Očekuje se da na sahrani, kao i na komemoraciji, budu prisutna velika imena srpske košarke

Među prvima koji su stigli su, pevač Aco Pejović, trener Stevan Karadžić, bivši košarkaši Branko Kovačević i Vladimir Štimac...

Autor: A.A.