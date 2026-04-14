AKTUELNO

Košarka

SESTRA I SUPRUGA DUŠKA VUJOŠEVIĆA NE PRESTAJU DA PLAČU: Ogroman broj ljudi došao na ispraćaj legendarnog košarkaškog trenera (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Duško Vujošević će danas biti ispraćen na večni počinak. Legendarni trener će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Opelo će početi u 13 časova

Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u sredu, 8. aprila u 68. godini.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak, pre sahrane, održana je emotivna komemoracija u Skupštini grada Beograda.

Očekuje se da na sahrani, kao i na komemoraciji, budu prisutna velika imena srpske košarke.

Porodica prima saučešća ispred kapele:

Autor: D.Bošković

#Komemoracija

#dusko vujosevic

#ispraćaj

#sahrana duška vujosevica

#sestra

POVEZANE VESTI

