SESTRA I SUPRUGA DUŠKA VUJOŠEVIĆA NE PRESTAJU DA PLAČU: Ogroman broj ljudi došao na ispraćaj legendarnog košarkaškog trenera (FOTO)

Duško Vujošević će danas biti ispraćen na večni počinak. Legendarni trener će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Opelo će početi u 13 časova
Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u sredu, 8. aprila u 68. godini.
Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak, pre sahrane, održana je emotivna komemoracija u Skupštini grada Beograda.
Očekuje se da na sahrani, kao i na komemoraciji, budu prisutna velika imena srpske košarke.
Porodica prima saučešća ispred kapele:
