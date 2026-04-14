GROBARI ZAPEVALI ZBOG DUŠKA VUJOŠEVIĆA, JEDNOM NAVIJAČU POZLILO! Potresne scene na Novom groblju: Dobro pamtim sve... (VIDEO)

Potresne scene mogli smo da vidimo na sahrani Duška Vujoševića.

Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14. aprila odlazi na večni počinak.

Posle komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.

Posle opela, krenula je i tužna povorka koju su predvodili Žofri Lovernj koji je nosio krst, kao i Predrag Danilović, Ivno Nakić, Vanja Marinković, Uroš Tripković, Dušan Kecman i Milenko Tepić koji su nosili kovčeg.

Tokom sahrane i povorke, Grobari su zapevali u čast Duška Vujoševića, a tom prilikom jednom navijaču je pozlilo, pa je reagovala i Hitna pomoć.

