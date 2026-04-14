GDE JE SAHRANJEN DUŠKO VUJOŠEVIĆ: Pored legendarnog trenera Partizana počiva i bivši predsednik Srbije!

Duško Vujošević sahranjen je pored Milana Milutinovića. Duško Vujošević je u utorak, 14. aprila, otišao na večni počinak.

Posle komemoracije koja je održana u Skupštini grada Beograda, Vujošević je sahranjen na Novom groblju uz prisustvo porodice, velikog broja ljudi iz sveta sporta, politike, estrade, ali i drugih životnih sfera, kao i navijača Partizana.

Potresne scene sa Vujoševićeve sahrane obišle su Srbiju, a Vujošević je sahranjen pored bivšeg predsednika Srbije, Milana Milutinovića.

U blizini su sahranjeni i Oliver Ivanović, Borisav Jović, Zdravko Šotra...

Autor: D.Bošković