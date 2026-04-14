AKTUELNO

Ostali sportovi

KECMANOVIĆ PAO POSLE VELIKE BORBE: Zverev srušio srpskog tenisera u Minhenu!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Eduardo Verdugo ||

Miomir Kecmanović eliminisan je sa turnira u Minhenu.

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Minhenu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od trećeg igrača sveta Nemca Aleksandera Zvereva posle tri seta, 3:6, 6:3, 6:7.


Meč je trajao dva sata i 21 minut.

Kecmanović, 58. igrač sveta, uzeo je tri puta servis nemačkom teniseru, dok je Zverev takođe osvojio tri brejka.

Srpski teniser osvojio je jedan poen direktno iz servisa, dok je Zverev zabeležio 12 asova.

Zverev će u osmini finala igrati protiv 37. tenisera sveta Kanađanina Gabrijela Dijaloa.

Autor: D.Bošković

#Minhen

#borba

#kecmanovic

#pad

#srpski teniser

