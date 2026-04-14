Alkaraz dva dana nakon poraza u finalu Monte Karla izašao na teren i pobedio, ali doživeo povredu

Karlos Alkaraz ponovo je izašao na teren, samo dva dana nakon poraza u finalu Mastersa u Monte Karlu i savladao je Ota Virtanena u prvom kolu Barselone rezultatom 2:0 (6:4, 6:2), ali nije sve za Španca proteklo sjajno.

Alkarazu Virtanen nije pružio preterano jak otpor, ali je Alkaraz pred kraj prvog seta imao problem druge vrste - mučio ga je lakat.



Španski teniser morao je da zatraži medicinski tajmaut pri rezultatu 5:4. Dobio je Alkaraz tretman od doktora, a onda i uzeo prvi set. U drugom vrlo je lako došao do prednosti i na kraju se plasirao u naredno kolo turnira u Barseloni. Ipak, ostaje veliko pitanje koliki je problem sa laktom i da li će možda odlučiti da se povuče sa turnira kako ne bi rizikovao povredu pred drugi grend slem u sezoni, Rolan Garos.



U narednom kolu Alkaraz bi trebalo da igra protiv Tomasa Mahača.



Autor: D.Bošković