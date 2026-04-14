AKTUELNO

Košarka

NBA šampion zagrmeo: Nikola Jokić zaslužuje MVP titulu, a niko neće glasati za njega

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski

Bobi Portis, košarkaš Milvoki Baksa i nekadašnji NBA šampion bio je gost emisije "Run it Back", a između ostalog, govorio je i o kraju regularnog dela sezone i MVP trci u kojoj je i Nikola Jokić.

Portis je upitan ko će osvojiti MVP nagradu, a onda je usledio iznenađujuć odgovor:

- Ove godine. Očigledno je da to zavisi od glasanja. Verovatno niko neće glasati za Jokića jer je već osvojio tri MVP nagrade i verovatno ne žele da mu daju četvrtu. Razumeš me, verovatno ne žele da mu daju četiri MVP priznanja. Ali Jokić je brutalan, brate. Bio je lider lige po skokovima i asistencijama. To je ludo. To su Jokićeve brojke, baš ozbiljne.

Potom je istakao da će košarkaš Oklahome Šej Gildžus Aleksander verovatno odbraniti titulu osvojenu prošle godine.


- Da, ja mislim da će Šej Gildžes-Aleksander (SGA) verovatno osvojiti nagradu Ali sviđa mi se Jokić. Bio je lider lige po poenima i skokovima. Njegov doprinos u asistencijama je takođe ogroman. Obožavam to.

- Ne žele da Vembanjama osvoji MVP. Neko ne želi da Vembanjama pobedi. Ali realno, teško je dobiti veliki broj prvih glasova.

Autor: D.Bošković

#Košarka

#MVP

#NBA

#Nikola Jokić

#Portis

