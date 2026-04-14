LALATOVIĆ MOŽE DA ODAHNE: Novom Pazaru ukinuta suspenzija

Novi Pazar je dobio sjajne vesti pred početak plej-ofa Superlige Srbije u kojoj se Pazarci bore za izlazak u Evropu.

Naime Pazarcima je ukinuta suspenzija stadiona, što znači da će Pazarci igrati pred svojim navijačima u završnici sezone, a ova odluka potvrđena je neposredno pred početak plej-ofa, preneo je tamošnji portal "trik.rs",

Prvi meč kod kuće, tim Nenada Lalatovića očekuje već u subotu, kada će dočekati ekipu OFK Beograda, u meču koji bi mogao biti vrlo bitan za borbu za evropska takmičenja.

Podsećanja radi, Pazarci trenutno zauzimaju peto mesto na tabeli, dok je ispred njih, na mestu koje vodi u Evropu ekipa Železničara iz Pančeva, sa četiri boda prednosti u odnosu na Novi Pazar.

Autor: D.Bošković