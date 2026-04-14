Sve je provaljeno! Evo zbog čega niko neće glasati da Jokić bude MVP, sprema se velika nepravda

Košarkaš Milvokija Bobi Portis (31) izjavio je da ne očekuje da Nikola Jokić (31) osvoji četvrtu MVP nagradu, jer smatra da glasači verovatno neće ponovo dati priznanje srpskom centru, već da će ono, prema svemu sudeći, pripasti Šej Gildžesu-Aleksanderu (27).

Iako as Denver Nagetsa prema gotovo svim statističkim parametrima prednjači u odnosu na konkurenciju u trci za MVP priznanje, trenutno se nalazi tek na trećoj poziciji, iza Viktora Vembanjame i Šeja Gildžesa-Aleksandera. Srpski reprezentativac drugu sezonu zaredom beleži tripl-dabl prosek, što ga čini jedinim centrom u istoriji NBA lige kojem je to pošlo za rukom. Jokić je regularni deo sezone završio sa impresivnim prosekom od 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija po utakmici. Uprkos takvim brojkama, deluje da mu četvrta MVP titula izmiče.

Sistem glasanja za MVP nagradu podrazumeva da svaki glasač rangira pet najboljih igrača, pri čemu se bodovi dodeljuju u skladu sa plasmanom. Upravo zbog takvog modela, Portis smatra da bi Jokić mogao da ostane bez priznanja, jer su mnogi već skloni da glas daju drugim kandidatima, imajući u vidu da srpski centar već poseduje tri MVP trofeja.

- Ove godine. Očigledno je da to zavisi od glasanja. Verovatno niko neće glasati za Jokića jer je već osvojio tri MVP nagrade i verovatno ne žele da mu daju četvrtu. Ali Jokić je brutalan, brate. Bio je lider lige po skokovima i asistencijama. To je ludo. To su Jokićeve brojke, baš ozbiljne - izjavio je nekadašnji NBA šampion.



Kako kaže, najverovatnije će kanadski reprezentativac i ove godine poneti epitet najkorisnijeg igrača najjače lige sveta.

- Da, ja mislim da će Šej Gildžes-Aleksander verovatno osvojiti nagradu. Ali sviđa mi se Jokić. Bio je lider lige po poenima i skokovima. Njegov doprinos u asistencijama je takođe ogroman. Obožavam to. Ne žele da Vembanjama osvoji MVP. Neko ne želi da Vembanjama pobedi. Ali realno, teško je dobiti veliki broj prvih glasova - zaključio je Portis.

Autor: S.M.