JEZIVE SCENE U MADRIDU - IGRAČ BARSE LEŽAO PREKRIVEN KRVLJU: Strašan sudar sa golmanom Atletika!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U toku je revanš meč četvrtfinala Lige šampiona između Atletiko Madrida i Barselone.

Barselona vodi 2:1, a kritičan momenat desio pri vođstvu Katalonaca od 2:0, kad je golman Muso zakačio Fermina Lopesa kopačkom u lice.


Jamal je prethodno sjajno centrirao s desne strane, pogodio Fermina Lopesa, koji je šutirao, ali je Muso uspeo da mu odbrani. Posle toga je Fermin pao i licem je naleteo na kopačku golmana Atletika, pa je ostao da leži prekriven krvlju Scena je bila jeziva. Srećom nakon par minuta prekida Lopez je došao sebi i nastavio igru.

Autor: D.Bošković

