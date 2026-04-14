JEZIVE SCENE U MADRIDU - IGRAČ BARSE LEŽAO PREKRIVEN KRVLJU: Strašan sudar sa golmanom Atletika!

U toku je revanš meč četvrtfinala Lige šampiona između Atletiko Madrida i Barselone.

Barselona vodi 2:1, a kritičan momenat desio pri vođstvu Katalonaca od 2:0, kad je golman Muso zakačio Fermina Lopesa kopačkom u lice.



Jamal je prethodno sjajno centrirao s desne strane, pogodio Fermina Lopesa, koji je šutirao, ali je Muso uspeo da mu odbrani. Posle toga je Fermin pao i licem je naleteo na kopačku golmana Atletika, pa je ostao da leži prekriven krvlju Scena je bila jeziva. Srećom nakon par minuta prekida Lopez je došao sebi i nastavio igru.

