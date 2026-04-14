NAJTUŽNIJI TRENUTAK SA ISPRAĆAJA LEGENDE SRPSKE KOŠARKE: Duškova Žuta danas ni jednog trenutka nije napustila svog gazdu - Ovi snimci su obišli Srbiju! (VIDEO)

Legendarni Duško Vujošević sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana.

Posle komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.

U moru ljudi, pojavio se i jedan pas koji je zauzimao posebno mesto u srcu Duška Vujoševića. U pitanju je labrador - drugarica Žuta, a fotografije psa koji je došao da se oprosti od svog prijatelja i vlasnika, kao i dirljiv snimak, obišli su Srbiju.

Žuta je mirno stajala među okupljenima, kao da razume težinu trenutka i tugu koja je obavila sve prisutne. Njeno prisustvo dodatno je dirnulo okupljene, jer je na najiskreniji način pokazalo koliko je veza između čoveka i njegovog vernog prijatelja snažna i neraskidiva.

Dok su se nizale uspomene, suze i tihe reči oproštaja, Žuta nije napuštala mesto, ostajući uz svog vlasnika i u poslednjim trenucima ispraćaja.

Mnogi su upravo u tom prizoru pronašli simbol bezuslovne ljubavi i odanosti, kakvu je i sam Vujošević umeo da pruži ljudima oko sebe.

Autor: D.Bošković