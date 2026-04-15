UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! Fudbaler Barselone dobio kopačku u lice, KRV LILA NA SVE STRANE! Horor koji je zaprepastio čitavu Evropu! (VIDEO)

Jeziv start golmana Atletika nad Ferminom Lopezom.

Fudbaler Barselone Fermin Lopez pretrpeo je stravičan udarac na meču protiv Atletiko Madrida.

Podsetimo, Atletiko je izborio plasman u polufinale Lige šampiona, iako je u revanšu četvrtfinala na svom terenu poražen od Barselone rezultatom 2:1. Prvi meč završen je 2:0 u korist Madriđana, pa je tim Dijega Simeonea prošao dalje (3:2).

Aquí podemos observar una clarísima falta de la cara de Fermín sobre la planta del pie del pobre Musso.



(el gabacho de Turpin interpreta como accidental la acción de estirar la pierna por que le salió de la polla, ni roja, ni amarilla, ni penalti jeje)pic.twitter.com/9dKbm9dtBS — ؘ (@eldelfcb) 15. април 2026.

Uzbudljiv meč na "Metropolitanu" obeležio je i jedan jeziv start golmana Atletika Musa nad fudbalerom Barselone Ferimnom Lopezom.

Naime, u 25. minutu utakmice, posle sjajnog centaršuta Lamina Jamala, Fermin je glavom uputio udarac ka golu Atletika. Gloman Atletka je odbranio i u padu kopačkom po licu udario nesrećnog Fermina. Video je čuvar mreže Madriđana šta je uradio, pa je momentalno pozvao medicinski tim da uđe na teren i ukaže pomoć igraču Barselone, koji je bio obliven krvlju.

Zaradio je Fermin ozbiljne rasekotine, ali je nakon ukazane pomoći ipak odlučio da nastavi meč.

Golman Atletika prošao je nekažnjeno.

Upozoravamo, prizor je uznemirujući!

Autor: D.Bošković