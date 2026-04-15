Belgrade Sport Tournament (BeST) 2026 – veliki međunarodni sportski događaj u Beogradu od 16. do 19. aprila 2026. godine

Belgrade Sport Tournament (BeST) 2026 biće održan od 16. do 19. aprila u Beogradu i okupiće mlade sportiste iz različitih zemalja na jednom od najvećih međunarodnih amaterskih sportskih turnira.

Turnir zvanično počinje sutra u 10 časova u Zavodu za sport i medicinu sporta. Očekuje se učešće između 1.700 i 1.800 mladih sportista iz celog sveta, koji će se nadmetati u devet sportskih disciplina: košarci, odbojci, fudbalu, futsalu, tenisu, stonom tenisu, rukometu, atletici i plivanju.

Organizator događaja je Belgrade Sport Tournament (BeST), uz svesrdno zalaganje člana Veća gradske opštine Čukarica zaduženog za sport Đorđa Bulića, zahvaljujući kome se turnir održava na ovoj beogradskoj opštini.

BeST 2026 donosi sportski duh, pozitivnu energiju i još jednu priliku da Beograd i Čukarica budu mesto susreta mladih sportista iz celog sveta.