Veliko finale u Doboju: Završnica 20. jubilarnog izdanja trke koja spaja Srbiju i Srpsku

Od Beograda do Doboja 20. jubilarno izdanje Međunarodne biciklističke trke koja spaja Srbiju i Srpsku ove godine se završava u Doboju 25. Aprila. Upravo u ovom gradu biće konačni cilj trke koja startuje 22. aprila iz Beograd.

Ove godine na trci učestvuje maksimalan broj od 175 takmičara iz 35 zemalja, što dodatno potvrđuje međunarodni značaj ovog događaja.

Prva etapa vozi se na relaciji Beograd – Požarevac, dok je istog dana na programu i kružna trka u Velikom Gradištu. Drugog dana, 23. aprila, vozi se etapa od Obrenovaca do Zvornika.

Trećeg dana karavan kreće iz Bratunca, a cilj je u Šekovićima.

Četvrta i ujedno poslednja etapa vozi se od Prijedor do Doboja, u dužini od oko 170 kilometara, gdje će biti poznat konačni pobjednik jubilarnog izdanja.

Ovogodišnje izdanje trke vozi se od Beograd do Doboj, čime se još jednom simbolično povezuju Srbija i Republika Srpska.

Grad Doboj vode ozbiljni ljudi i ranije pokazao kao izuzetan domaćin, bio je više puta prolazni cilj, kao i start poslednje etape, tako da nema sumnje da ove godine mu pripadne čast da bude domaćin velike, spektakularne završnice 20. jubilarnog izdanja trke, ovom prilikom se zahvaljujem gradonačelniku Doboja gospodinu Jeriniću i njegovom timu, izjavio je prvi čovjek trke Vladimir Kuvalja.