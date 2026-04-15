VEST KOJA ĆE ODUŠEVITI GROBARE! Partizan doveo veliko pojačanje - miljenik navijača se vratio u klub!

Žofri Lovernj novi je košarkaš Partizana, saopštio je klub.
Iskusnog francuskog centra Žofrija Lovernja ponovo ćemo gledati u dresu Partizana.
Miljenik navijača crno-belih potpisao je ugovor sa klubom iz Humske i uskoro će biti na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji.
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 15. април 2026.
Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući! U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.
"Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući! U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti. Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-belima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji", saopštio je KK Partizan.
Žofri je u Partizanu zadužio dres sa brojem 77.
Podsetimo, nakon odlaska iz Partizana Lovernj je branio boje Himkija, Denver Nagetsa, Oklahome, San Antonio Sparsa, Čikaga, Fenerbahčea, Žalgirisa i francuskog Asvela.
Ove sezone nastupao je u Kuvajtu.
Autor: D.Bošković