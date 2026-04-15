BRUTALAN ZLOČIN NA UTAKMICI: Sudija UBIJEN pred igračima i navijačima, hitno zaustavljena sva takmičenja - Svet u potpunom ŠOKU

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Fudbalski sudija Havijer Ortega ubijen je tokom utakmice u Ekvador, nakon što su na teren upali naoružani napadači i otvorili vatru, što je izazvalo paniku među igračima i gledaocima.

Prema izjavama očevidaca, više neidentifikovanih napadača prišlo je sudiji usred meča i pucalo u njega pred svima prisutnima. Ortega (48), poznat u amaterskim ligama, srušio se na terenu dok su igrači i publika u haosu pokušavali da pobegnu i pronađu zaklon.

Napad se dogodio u gradu Pasaje, u provinciji El Oro. Nakon pucnjave, napadači su pobegli, a utakmica je odmah prekinuta.

Analiza snimaka i ispitivanje

Hitne službe su brzo stigle na lice mesta, ali uprkos pokušajima reanimacije nisu uspele da spasu sudiju, koji je preminuo na samom terenu. Policija je zatvorila područje zbog uviđaja, dok istražitelji analiziraju snimke sa mobilnih telefona i ispituju svedoke.

Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je reč o ciljanoj likvidaciji. Za sada niko nije uhapšen.

Fudbalske organizacije u zemlji osudile su ubistvo i zatražile pojačane mere bezbednosti na lokalnim utakmicama, uključujući veće prisustvo obezbeđenja i bolju infrastrukturu.

Ortega je među kolegama važio za posvećenog sudiju, a njegova smrt izazvala je šok u lokalnoj zajednici. Nakon tragedije, organizatori su suspendovali sva naredna takmičenja dok se ne utvrde okolnosti zločina, dok su porodica i prijatelji zapalili sveće u znak sećanja i zatražili odgovore od nadležnih.

Autor: Iva Besarabić

