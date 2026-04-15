SENZACIJA U BARSELONI U REŽIJI SRBINA: Međedović bolji od De Minora za četvrtfinale

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Ustupljena fotografija/Srđan Stevanović ||

Srpski teniser plasirao se u četvrtfinale turnira u Barseloni, pošto je pobedio Australijanca Aleksa de Minora sa 6:3, 6:4.

Međedović, trenutno 88. teniser sveta, slavio je protiv sedmog na svetu posle sat i 36 minuta igre.

Srpski teniser je odlučujući brejk u prvom setu napravio u osmom gemu, da bi u narednom iskoristio prvu set loptu.

De Minor je bolje počeo drugi set, poveo je sa 3:0, ali je Međedović do kraja seta dva puta oduzeo servis rivalu i rešio meč u svoju korist.

Međedović će u četvrtfinalu igrati protiv Portugalca Nuna Boržeša.

Autor: Iva Besarabić

