SVEČANO OTVORENO SVETSKO PRVENSTVO ZA MLADE U UBRZANOM I BRZOPOTEZNOM ŠAHU

U Vrnjačkoj Banji – prestonici šaha i turizma, danas je svečano otvoreno FIDE Svetsko prvenstvo za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu.

Svečana ceremonija održana je prepunoj sali hotela „Zepter“, a započeta je intoniranjem himni Republike Srbije i FIDE .

Prisutnima su se obratili predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, predstavnik Svetske šahovske federacije Ozgur Solakoglu, državni sekretar Ministarstva sporta Ratko Nikolić, kao i predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić izrazio je u svom obraćanju zahvalnost Ministarstvu sporta, kao najvažnijem partneru na putu ka sve boljoj šahovskoj Srbiji, kao i opštini Vrnjačka Banja na nesebičnoj pomoći i podršci.

- Zahvalio bi se i Svetskoj šahovskoj federaciji i njenom predsedniku gospodinu Dvorkoviču, na njihovom ukazanom poverenju u organizaciji ovog prvenstva, i verujem da ćemo i ovog puta opravdati to poverenje, kao i da će naša zemlja biti domaćin mnogih sličnih takmičenja u budućnosti. Pre nekoliko meseci na ovom istom mestu održali smo Svetsko amatersko prvenstvo, a u novembru ove godine ćemo dočekati i veterane. Nadam se da ću tada imati prilike da vam poželim dobrodošlicu u zemlju osvajača olimpijske medalje, jer kao što većina vas zna, u septembru nas očekuje Šahovska olimpijada na kojoj će nastupiti i naša reprezentacija. Poželeo bih svima dobrodošlicu u Vrnjačku Banju, a učesnicima dobre poteze i sjajne rezultate, poručio je Jorgić.

U ime Svetske šahovske federacije, prisutnima se obratio delegat FIDE Ozgur Solakoglu, poželevši svim učesnicima dobrodošlicu i puno speha na prvenstvu.

-Ovaj predivni grad postao je dom svetskom šahu – i danas sa ponosom obeležavamo naše treće FIDE Svetsko šahovsko takmičenje ovde.Svim mladim talentima u ovoj sali:Ovo prvenstvo je vaša scena. Vaša energija, vaša kreativnost i vaš neustrašiv pristup igri ono su što ovakve događaje čini tako posebnim. Brzopotezni i blitz šah su formati koji nagrađuju hrabrost, brzo razmišljanje i veliko srce – a znam da sve to nosite sa sobom.U narednim danima vodićete teške borbe, praviti odvažne poteze, a možda ćete i sami sebe iznenaditi.

Upoznaćete nove prijatelje iz celog sveta, učiti jedni od drugih i stvoriti uspomene koje će vam ostati dugo nakon poslednje runde. Zato uživajte u svakom trenutku. Igrajte sa strašću, igrajte fer i uvek učite na svojim greškama. Ne zaboravite da uživate i u pratećim sadržajima, rekao je Solakoglu.

Državni sekretar Ministarstva sporta Ratko Nikolić izrazio je posebnu zahvalnost organizatorima na uloženom trudu da Srbija bude dostojan domaćin ovog prvenstva, i istakao da će Ministarstvo sporta nastaviti da podržava razvoj šaha, kao i svih sportova koji podstiču mlade da se usavršavaju, druže i grade zdrave životne navike.

- Šah nije samo igra. On je škola strpljenja, discipline, logike i poštovanja protivnika. U vremenu brzih promena, upravo su ove vrednosti ono što je mladima potrebno više nego ikada. Zato je važno što se kroz ovakva takmičenja ne grade samo šampioni, već i karakteri.Dragi takmičari, vi ste najbolji ambasadori svojih zemalja. Svaka partija koju odigrate predstavlja priliku da pokažete ne samo svoje znanje, već i fer-plej, dostojanstvo i međusobno uvažavanje. Bez obzira na rezultat, vaše učešće ovde već predstavlja veliki uspeh, rekao je Nikolić



Predsednik opštine Boban Đurović podsetio je prisutne da je Vrnjačka Banja u proteklih nekoliko godina imala čast da bude domaćin brojnih prestižnih šahovskih takmičenja i da još jednom potvrđuje titulu „kraljice šaha“.

- Taj epitet rezultat je decenijske posvećenosti razvoju šaha i organizaciji značajnih šahovskih događaja, a svaki od njih dodatno je učvrstio poziciju Vrnjačke Banje kao važnog centra šahovskih zbivanja.Današnje prvenstvo nastavlja tu priču. Okupili smo najbolje mlade igrače iz različitih delova sveta, koji će svojim znanjem i talentom pokazati da je šah igra koja povezuje ljude, bez obzira na jezik, kulturu ili kontinent sa kog dolaze. Upravo zato je velika čast biti domaćin ovakvog događaja, na čemu sam neizmerno zahvalan Svetskoj šahovskoj federaciji, Ministarstvu sporta i Šahovskom savezu Srbije, koji uspešno vodi veliki prijatelj Vrnjačke Banje, gospodin Andija Jorgić, rekao je Đurović.

Na turniru učestvuje oko 450 takmičara iz 40 nacionalnih federacija.



Autor: S.M.