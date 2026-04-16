Radnički 1923 nije slučajnost - zašto bi Kragujevac trebalo da ostane u Superligi?

Cilj je da što pre osiguramo opstanak i da pokušamo da budemo što bolje plasirani u plej-autu. Sličan uspeh ostvario sam i ranije sa Novim Pazarom i verujem da možemo da ponovimo takav rezultat, rekao je novi trener fudbalera Radničkog iz Kragujevca Slavko Matić.

"Radnički je u prethodnim sezonama iznedrio veliki broj kvalitetnih igrača i nastavićemo u tom pravcu. Očekujem i podršku navijača, koji su uvek bili važan faktor“, poručio je Matić, koji će debitovati u nedelju na domaćem terenu protiv imenjaka iz Niša.

Matićeva poruka odslikava i jasnu želju Kragujevčana, jer u borbi za opstanak ne odlučuju samo bodovi, već i sistem, stabilnost i odgovornost, a Radnički 1923 već dugo predstavlja primer kontinuiteta i uređenog funkcionisanja, zbog čega bi njegov izostanak iz elite bio gubitak za celokupno takmičenje, a ne samo za Kragujevac.

U prethodnih pet godina, klub je izgradio jasan i održiv model funkcionisanja. Ostvaren je kontinuitet kako u takmičarskom segmentu, tako i u upravljačkoj strukturi, što je omogućilo dugoročno planiranje i stabilan razvoj.

U Radničkom je unapređen budžet, poboljšani su infrastrukturni uslovi, podignut je kvalitet igračkog kadra i stručnog štaba, a posebna pažnja posvećena je razvoju omladinske škole.

Klub funkcioniše kao organizovan i sistemski postavljen kolektiv, sa jasno definisanim ciljevima i pravcem razvoja.

Finansijska stabilnost je posebno važna - Radnički 1923 posluje bez dugovanja prema igračima, zaposlenima, dobavljačima, drugim klubovima i državi. Takav nivo odgovornosti i discipline predstavlja temelj zdravog sportskog sistema i retkost u savremenim fudbalskim okolnostima.

Dodatnu potvrdu ispravnosti ovakvog pristupa predstavljaju i sportski rezultati. Plasman u evropska takmičenja u prethodne dve sezone — prvi put u istoriji kluba nije došao kao posledica slučajnosti, već kao rezultat kontinuiteta rada i stabilnosti uprave. Time je jasno pokazano da dugoročna strategija može da donese i konkretan takmičarski uspeh.

Kragujevac, kao jedan od najvećih i najznačajnijih gradova u zemlji, ima i kapacitet i legitimitet da ima stabilnog predstavnika u najvišem rangu takmičenja. Infrastruktura, organizacija i podrška publike dodatno potvrđuju tu spremnost.

To je i cilj Superlige - takmičenje koje počiva na stabilnim, uređenim i odgovornim klubovima, a ne sistem bez kontinuiteta i jasnih temelja. Prisustvo klubova poput Radničkog 1923 doprinosi kvalitetu, ravnoteži i dugoročnom razvoju domaćeg fudbala.