Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Real Madridu u 38. kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 20.45 časova u Madridu ekipi Reala u utakmici poslednjeg, 38. kola regularnog dela sezone u Evroligi.

Košarkaši Reala se trenutno nalaze na trećem mestu na tabeli sa 23 pobede i 14 poraza, dok je Zvezda na sedmoj poziciji sa skorom 21/16.

Crvena zvezda je kolo pre kraja regularnog dela sezone obezbedila plej-in, a "crveno-beli" imaju šanse i za direktan plasman u plej-of Evrolige.

"Najvažnije je da imamo mirnoću. Real je ekipa koja je jednom izgubila kod kuće. Drugi podatak je da je Zvezda jednom u istoriji pobedila Real u gostima i to u utakmici bez važnosti. Imamo razloga da se nadamo, jer smo sa svim ekipama igrali na visokom nivou. Pobedili smo ih ove sezone u Beogradu. Jesu malo izmenjeni sastavi u odnosu na taj meč. Trebalo bi naglasiti da je ovo odlična sezona, da su velike ekipe ostale iza nas. Da vidimo šta možemo da izvučemo iz ove utakmice da bismo se što bolje spremili za ono što sledi", izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči meča u Madridu.

Ekipa Zvezda je u Madrid doputala u sledećem sastavu: Kodi Miler-Mekintajer, Džered Batler, Ognjen Dobrić, Tajson Karter, Stefan Miljenović, Čima Moneke, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Dejan Davidovac, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu i Hasijel Rivero.

"Real igra dobru timsku košarku. Glavne zvezde se znaju. Tu je Kampaco kao kreator, uz dosta igre na niskom postu preko Lajlsa, Hezonje i Deka. Moramo fizički da igramo sa Tavaresom koji je pretnja u odbrani i napadu kad je u reketu. I da mi imamo svoju glavu. To je proces i iskustvo učenja kroz teške utakmice gde nismo najbolje reagovali", dodao je trener Zvezde.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 17. oktobra u Beogradu u petom kolu Evrolige, Zvezda je pobedila Real sa 90:75.

"Biće veoma teško. Real je izuzetno kvalitetan tim, pun iskusnih i talentovanih igrača. Nije lako igrati tamo. Mi i dalje imamo ciljeve koje želimo da ostvarimo. Idemo tamo fokusirani, da igramo čvrsto i pokušamo da pobedimo - to je naš cilj i uradićemo sve da ga ostvarimo", izjavio je košarkaš Zvezde Ebuka Izundu.