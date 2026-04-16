Fudbaleri Srbije saznali rivale na EP, igraće u grupi sa Hrvatskom

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) igraće u Grupi B na Evropskom prvenstvu 2026. godine protiv selekcija Hrvatske, Italije i Ukrajine, odlučeno je današnjim žrebom održanim na Univerzitetu Reksam u Velsu.

Žrebom je određeno da će se u Grupi A takmičiti domaćin Vels, Danska, Nemačka i Španija.

Evropsko prvenstvo u Velsu na programu je od 28. juna do 11. jula 2026. godine. Turnir će biti održan u četiri grada, a domaćini utakmica biće stadioni u Bangoru (Gradski stadion), Kerarfonu (Oval), Denbiju (Central park) i Reksamu (Rejskors graund).

Pored borbe za kontinentalni tron, predstojeći šampionat u Velsu ima i dodatni značaj, jer će služiti kao kvalifikacioni turnir za FIFA U20 Svetsko prvenstvo, koje će se 2027. godine održati u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Plasman na svetsku smotru obezbediće četiri najbolje selekcije sa turnira u Velsu, odnosno svi polufinalisti.

Autor: A.A.

Fudbal

Srbija saznala rivale u Ligi nacija A: Panceri i Lale stižu u Beograd

Ostali sportovi

ORLOVI NISU IMALI SREĆE: Odbojkaši Srbije u grupi sa Brazilom, Češkom i Kinom na SP

Ostali sportovi

DELFINI SAZNALI PROTIVNIKE NA OLIMPIJADI: Vaterpolisti Srbije dobili rivale u grupi na Igrama u Parizu

Ostali sportovi

Vaterpolisti Srbije saznali protivnike na Svetskom prvenstvu!

Košarka

POZNAT RASPORED MEČEVA ORLOVA NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Najteži zadatak nas čeka u 3. kolu!

Ostali sportovi

RUKOMETAŠICE SRBIJE POGLEDALA SREĆA NA ŽREBU: Evo ko će im biti protivnice u grupi na EP