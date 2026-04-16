Partizana večeras dočekuju Baskoniju na oproštaju od Evrolige

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Baskonije u meču poslednjeg, 38. kola Evrolige.

Partizan i Baskonija su još ranije izgubili sve šanse za plasman u plej-in i plej-of Evrolige. "Crno-beli" se nalaze na 16. mestu na tabeli sa 15 pobeda i 22 poraza, dok je Baskonija na 17. poziciji sa skorom 13/24. U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 17. oktobra u Vitoriji u petom kolu Evrolige, Partizan je slavio rezultatom 91:79.

"Baskonija je u odličnoj formi i to je ekipa koja je osvojila Kup kralja u Španiji. Nakon toga imali su nešto mirniji period od tri ili četiri nedelje, ali sada ponovo igraju na veoma visokom nivou. Vezali su osam pobeda zaredom u Evroligi i ACB ligi. Za nas je ovo veliki izazov, ali verujemo da možemo da odigramo dobru utakmicu i završimo evroligašku sezonu pobedom. Imamo sjajne navijače koji su u svakom trenutku uz tim i koji nas stalno podstiču da se borimo i takmičimo do samog kraja u svakoj utakmici", izjavio je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja.

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri izjavio je da "crno-beli" žele pobedom da završe evroligašku sezonu.

"Imamo za šta da igramo, jer nam je ovo na neki način i priprema za ono što sledi u plej-ofu ABA lige. Oni su vrlo dobra ekipa koja igra na visokom nivou i znaju da iznenade, tako da moramo biti spremni na to. Imaju osam pobeda zaredom u Evroligi i domaćem prvenstvu. Moramo da odigramo dobar meč za naše navijače koji nas bodre na svakoj utakmici", istakao je Džekiri.

