TROJKA SAŠE ĐORĐEVIĆA KOJA JE SVE PROMENILA! Košarkaši Partizana pre 34 godine osvojili titulu prvaka Evrope

Košarkaški klub Partizan osvojio je na današnji dan pre 34 godine titulu evropskog šampiona, pobedom protiv španskog Huventuda trojkom Aleksandra Đorđevića u poslednjim trenucima utakmice, koja je odigrana u dvorani "Abdi Ipekči" u Istanbulu.

Partizan je 16. aprila 1992. godine u Istanbulu u finalu tadašnjeg Kupa šampiona savladao Huventud rezultatom 71:70.

Za najkorisnijeg igrača Fajnal fora proglašen je košarkaš "crno-belih" Predrag Danilović. Ekipu Partizana, koja je u proseku bila stara 21,7 godina, predvodio je sa klupe Željko Obradović, a njegov asistent je bio legendarni Aleksandar Nikolić.

Za Partizan su u finalu Kupa šampiona 1992. godine igrali Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović, Nikola Lončar, Zoran Stevanović, Dragiša Šarić, Željko Rebrača, Mlađan Šilobad, Slaviša Koprivica, Vladimir Dragutinović i Ivo Nakić.

Partizan je prethodno 14. aprila 1992. u polufinalu Fajnal fora savladao italijanski Filips rezultatom 82:75, dok je Huventud bio bolji od Estudijantesa sa 91:69.

Košarkaši Partizana su zbog rata na prostoru bivše Jugoslavije mečeve kao domaćini u grupnoj fazi Kupa šampiona igrali u predgrađu Madrida, Fuenlabradi, a "crno-beli" su na svim utakmicama imali veliku podršku španskih navijača.

Partizan je u grupnoj fazi igrao u grupi B sa Huventudom, Estudijantesom, Filipsom, Bajer Leverkuzenom iz Nemačke, Arisom, holandskim Komodorom i belgijskim Maes Pilsom. Crno-beli su osvojili četvrto mesto u grupi sa devet pobeda i pet poraza, a u četvrtfinalu su igrali sa Knorom (sadašnjim Virtusom) iz Bolonje.

Partizan je jedini meč na domaćem terenu u Beogradu u toj sezoni odigrao protiv Knora u četvrtfinalnoj seriji. "Crno-beli" su slavili 2:1 u četvrtfinalnoj seriji i izborili su plasman na F4 u Istanbul.