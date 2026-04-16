Arteta: Hvala igračima, poseban uspeh je plasman u drugo uzastopno polufinale Lige šampiona

Menadžer fudbalskog kluba Arsenal Mikel Arteta izjavio je da je londonski tim napravio poseban uspeh drugim uzastopnim plasmanom u polufinale Lige šampiona, preneli su danas britanski mediji.

Fudbaleri Arsenala plasirali su se u sredu u polufinale LŠ, pošto su u Londonu odigrali bez golova protiv Sportinga u revanš duelu četvrtfinala. U prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Lisabonu, Arsenal je pobedio sa 1:0.

"Ovo je ogromna stvar. Prvi put u našoj istoriji, u 140 godina smo se dva puta uzastopno plasirali u polufinale LŠ, biti deo te četiri ekipe je nešto vrlo posebno. Morate da obavite težak posao. Zahvalnost igračima", izjavio je Arteta.

Fudbaleri Arsenala će u polufinalu LŠ igrati protiv madridskog Atletika.

"Sve se svodi na poslednji korak. Pravimo korake koji nisu napravljeni u ovom klubu za 140 godina, igrači zaslužuju priznanje za sve što rade. Ono što mi je drago je da su igrači preuzeli odgovornost posle poraza od Bornmuta u Premijer ligi. Reagovali su, a to morate da uradite na terenu", rekao je menadžer Arsenala.

"Jedina smo preostala engleska ekipa u LŠ, jer nas ova liga i raspored iscrpe do krajnjih granica. Teško je postići ovo što smo mi postigli. Nismo savršeni, moramo da se popravimo... Svesni smo toga, ali ono što su ovi igrači napravili ima veliku vrednost, jer su to zaslužili", dodao je Arteta.

Arsenal će u prvom meču polufinala 29. aprila igrati u Madridu protiv Atletika, dok je revanš duel 5. maja u Londonu.

"Gledao sam ih u utorak. To su trenuci koje želimo da proživimo zajedno kao tim, sada ćemo se pripremati za Premijer ligu, a posle toga ćemo razmišljati dalje", naveo je Arteta.

Fudbaleri Arsenala će u nedelju gostovati Mančester sitiju u 33. kolu Premijer lige. Arsenal je prvi na tabeli sa šest bodova više i utakmicom više od Sitija.

"Želimo da pobedimo na svakoj utakmici u Premijer ligi. Naš učinak u svim takmičenjima je neverovatan. Zato i igramo fudbal. Sve se svodi na to koliko nešto želiš, znam da ću da budem spreman", izjavio je fudbaler Arsenala Deklan Rajs.