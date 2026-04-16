Habuš: Beogradski maraton je jedan od najvažnijih međunarodnih događaja u Srbiji

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš rekao je pred 39. po redu maraton u glavnom gradu Srbije da je to jedan od najvažnijih međunarodnih događaja u Srbiji i dodao se očekuje učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država.

Beogradski maraton će se ove godine prvi put održati kao dvodnevni događaj, u subotu i nedelju, 18. i 19. aprila.

Habuš je na današnjoj konferenciji za medije u Skupštini Grada Beograda poručio da je Maraton manifestacija koja je mnogo više od sportskog događaja, koja već skoro četiri decenije oblikuje identitet našeg grada, spaja ljude i šalje snažnu poruku o vrednostima kao što su zdravlje, zajedništvo i istrajnost.

Start polumaratona zakazan je za subotu od 9 časova, a trka na 10 kilometara na programu je u istog dana od 18 sati. Centralni događaj, maratonska trka na 42.195 kilometara, počinje u nedelju u osam časova. Očekuje se učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država.

"Beogradski maraton je jedan od najvažnijih međunarodnih događaja u Srbiji. Svake godine okuplja hiljade učesnika iz više od 70 zemalja ali ono što ga čini posebnim je energija naših građana i to je slika Beograda koju želimo da pošaljemo u svet", naveo je Habuš.

Govorio je direktor Maratona i o ekonomskom značaju, predstavivši konkretne podatke kroz studiju koja jasno pokazuje koliki je stvarni doprinos ovog sportskog događaja ekonomiji grada i države.

"Studiju su radili profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prema podacima koje su dobili na osnovu prošlogodišnjeg događaja, samo tokom maratonskog vikenda u budžet grada doda se oko 7,5 miliona evra. To je podatak koji jasno pokazuje da ovaj događaj nije samo sportski, već i snažan razvojni i turistički resurs Beograda", dodao je Habuš.

On je posebno naglasio da organizacija događaja ovakvog obima zahteva ogromnu posvećenost, koordinaciju i razumevanje svih aktera u sistemu.

"U tom procesu se često susrećemo sa izazovima koji nas usporavaju, ali nas istovremeno i dodatno motivišu da pokažemo koliko verujemo u značaj ovog događaja. Jer, kad imate manifestaciju koja okuplja desetine hiljada ljudi, promoviše zdrav način života i donosi konkretne benefite gradu onda je jasno da njen razvoj treba da da bude zajednički cilj svih nas. Zato danas ne najavljujemo samo još jednu trku, već najavljujemo događaj koji pripada ovom gradu i njegovim ljudima", istakao je Habuš.

Dodao je zatim da veruje da zajedničkim radom svih nas, institucija, partnera i organizatora, može da se podigne organizacija na još viši nivo. Na kraju se zahvalio svima koji radom doprinose da Beograd svake godine bude centar jedne od najlepših sportskih manifestacija u ovom delu Evrope.

Ovogodišnji 39. Powerade Beogradski maraton je uvertira u jubilarno 40. izdanje, kao i Evropsko prvenstvo u uličnom trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, koje će se u glavnom gradu Srbije održati 2027. godine. Takođe, Beogradski maraton označiće ove godine i početak manifestacije "Beogradski dani porodice".

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević poželeo je sreću svih učesnicima maratona u glavnom gradu Srbije.

"Beogradski maraton je jedna od najdugovečnijih manifestacija u Srbiji. Ima ogroman značaj za imidž grada. Dolazi veliki broj ljudi iz inostranstva, a ovo nije samo sportska, već i zabavna manifestacija sa koje se šalje najlepša slika u svet", rekao je Nikodijević.

Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš govorio je o tehničkim detaljima vezanim za organizaciju.

"Beogradski maraton je za nas ogroman logistički poduhvat. Meseci zajedničkog rada su iza nas, a organizacija je produkt sinergije sistema gradske i republičke uprave. Imaćemo oko 2.500 ljudi iz svih komunalnih službi koji brinu o svemu", naveo je Glavaš.

Gradski sekretar je istakao da će trase linija gradskog prevoza biti promenjene.

"Čak 104 linije menjaju trasu, na 100 raskrnica biće 400 predstavnika saobraćajne policije. Tu je 1.200 redara koji će se postarati da sve protekne u najboljem redu. Postavićemo 2.500 saobraćajnih znakova, a biće i 100 vozila na trasi maratona. Napravili smo 11 vremenskih rampi. Polumaraton može maksimalno da traje tri, a maraton šest sati. Kombi će ići iza poslednjeg takmičara. Kad on prođe u ulice se vraća normalan život. Napravili smo sistem koji radi u korist organizatora, promocije glavnog grada, ali pre svega svojih sugrađana. Molim Beograđane da postupaju po pravilima da dođu i pruže podršku organizaciji 39. Beogradskog maratona", istakao je Glavaš.

Državni sekretar za sport Marko Kešelj istakao je da Beogradski maraton simbolizuje sve vrednosti za koje se Ministarstvo sporta zalaže.

"Uvek prepoznajemo značaj ovakvih manifestacija. Beograd će ponovo biti prestonica evropskog i svetskog sporta. Želim da svi koji dođu iz našeg grada i zemlje ponesu lepe uspomene. Pozivam Beograđane da prošetaju tokom dva maratonska dana i da uveličaju ovaj vikend", podvukao je Kešelj.

Svi učesnici Beograskog maratona imaće priliku da besplatno posete muzeje u Beogradu i to: Konak Kneginje Ljubice, Muzej Ive Andrića, Salon Muzeja grada Beograda, Zavičajni muzej u Zemunu, Muzej Jovana Cvijića i Narodni muzej.

Podršku Beogradskom maratonu pružili su i gradski sekretar za sport Nikola Penić, gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković i organizatorka manifestacije Beogradski dani porodice Isidora Lukić.