AKTUELNO

Fudbal

U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI POGINUO LEGENDARNI GOLMAN! Branio je za Arsenal, Juventus, Liverpul... Isplivali užasni detalji koji su šokirali svet

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Tužne vesti stižu iz Austrije – nekadašnji reprezentativni golman Aleksander Maninger izgubio je život u saobraćajnoj nesreći, prenose tamošnji mediji.

Bivši čuvar mreže, koji je tokom bogate karijere branio za velikane poput Arsenala, Juventusa i Liverpula, preminuo je u 49. godini, ostavivši dubok trag u evropskom fudbalu.

Prema informacijama policije, automobil njegov našao se na neobezbeđenom pružnom prelazu u opštini Nusdorf, gde je na njega naletela kompozicija lokalne železnice. Vozilo je nakon sudara vučeno više stotina metara.

U prvi mah govorilo se da je vozač zadobio teške povrede, ali je ubrzo potom potvrđeno da je nekadašnji golman podlegao posledicama nesreće.

- Aleksander Maninger bio je izuzetan ambasador austrijskog fudbala, kako na terenu, tako i van njega. Svojom međunarodnom karijerom postavio je visoke standarde i inspirisao mnoge mlade golmane - rekao je sportski direktor Fudbalskog saveza Austrije Peter Šetel.

Maninger je tokom bogate karijere upisao 33 nastupa za Austriju.

Autor: D.Bošković

