DŽIP POTPUNO ZGUŽVAN: Prve slike sa mesta nesreće u kojoj je POGINUO čuveni austrijski fudbaler (FOTO)

Tragični detalji nesreće u kojoj je stradao Aleksander Maninger (48) dodatno su potresli sportsku javnost.

Nesreća se dogodila u mestu Nusdorf am Haunsberg, na severu pokrajine Salcburg, rodnog kraja legendarnog golmana.

Prema policijskom izveštaju, Maninger je svojim automobilom pokušao da pređe preko neobezbeđenog pružnog prelaza lokalne železnice Salcburg.

Voz je naleteo direktno na vozilo, a zbog siline udara i brzine kompozicije, automobil je potisnut stotinama metara pre nego što se voz zaustavio.

Nußdorf am Haunsberg: Eine Garnitur der Lokalbahn erfasste am Donnerstagmorgen einen Pkw. Am Steuer war der früherer National-Torwart Alexander Manninger. Für den 48-Jährigen kam jegliche Hilfe zu spät. https://t.co/qxiOdchN4U pic.twitter.com/a8ILPCE5JH — Kronen Zeitung (@krone_at) 16. април 2026.

Fotografije sa lica mesta svedoče o tome da Maninger, nažalost, nije imao nikakve šanse da preživi ovaj strahovit sudar.

Autor: Iva Besarabić