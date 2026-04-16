ARNAUTOVIĆ SLOMLJEN NAKON JEZIVE TRAGEDIJE: Zvezdin napadač se oprostio od nekadašnjeg saigrača potresnom objavom...

Tužne vesti stižu iz Austrije – nekadašnji reprezentativni golman Aleksander Maninger izgubio je život u saobraćajnoj nesreći, prenose tamošnji mediji.

Bivši čuvar mreže, koji je tokom bogate karijere branio za velikane poput Arsenala, Juventusa i Liverpula, preminuo je u 49. godini, ostavivši dubok trag u evropskom fudbalu.

Arnautović se javio nakon smrti svog bivšeg saigrača

Prema informacijama policije, automobil njegov našao se na neobezbeđenom pružnom prelazu u opštini Nusdorf, gde je na njega naletela kompozicija lokalne železnice. Vozilo je nakon sudara vučeno više stotina metara.

Na tužne vesti reagovao je i fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, koji je za reprezentaciju debitovao 2008, godinu dana pre nego što je Maninger odigrao poslednji meč za Austriju.

On je na društvenim mrežama objavio fotografiju Maningera i stavio srce za svog nekadašnjeg saigrača.



Maninger je bio šampion Engleske 1998. godine sa Arsenalom, a tada je osvojio i FA kup i Čeriti šild, koji je opet uzeo sledeće sezone. Sa Juventusom je bio prvak 2012.

Autor: D.Bošković