NBA liga promenila pravila zbog Luke Dončića

Gotov je regularni deo sezone u NBA ligi, krenule su utakmice plej-ina i spremamo se za plej-of dok je pravo pitanje - ko će osvojiti individualne nagrade, a pre svega nagradu za MVP-ja NBA lige, gde je favorit i naš Nikola Jokić.

Pred ovo je došlo i do veoma važnog pitanja, s obzirom na to da su Luka Dončić iz Los Anđeles Lejkersa i Kejd Kaningem iz Detroit Pistonsa još jedni od favorita za osvajanje ove nagrade, ali oni nisu ispunili pravilo o igranju 65 utakmica.

Kejd Kaningem je odigrao 63 utakmice u sezoni, a 12 je propustio zbog problema sa plućnim krilom. S druge strane, Luka Dončić je odigrao 64 meča, a dva je propustio kako bi prisustvovao rođenju deteta u Sloveniji.

Zbog toga se oglasila i NBA liga, koja je promenila pravila. S druge strane, Entoni Edvards je odbijen.

Saopštenje prenosimo u celosti.

- NBA liga i Nacionalno udruženje košarkaša (NBPA) postigli su dogovor, u skladu sa Kolektivnim ugovorom (CBA), da bek Detroit Pistonsa Kejd Kaningem i bek Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić ispunjavaju uslove za sve godišnje nagrade u sezoni 2025-26. Kaningem je odigrao 63 kvalifikovane utakmice, delom zbog toga što je propustio 12 mečeva usled kolabiranog plućnog krila, koje mu je dijagnostikovano 17. marta. Dončić je odigrao 64 kvalifikovane utakmice, delom zbog toga što je propustio dve utakmice kako bi prisustvovao rođenju svoje ćerke u Sloveniji. NBA i NBPA su se složili da, uzimajući u obzir sve okolnosti u slučajevima Kaningema i Dončića, oba igrača ispunjavaju uslove za nagrade prema odredbi o vanrednim okolnostima iz CBA.

- Takođe, bek Minesota Timbervulvsa Entoni Edvards, koji je odigrao 60 kvalifikovanih utakmica, podneo je zahtev za razmatranje vanrednih okolnosti u skladu sa CBA, tražeći pravo na nagrade pred nezavisnim arbitrom. Edvardsov zahtev je odbijen i, kao rezultat toga, on nema pravo na godišnje nagrade za sezonu 2025-26.

Autor: Iva Besarabić