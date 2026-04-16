NESTVARAN ŽREB! Rukometašice Srbije saznale protiv koga igraju na Evropskom prvenstvu

Izvor: Pink.rs/Novosti

Najnovije vesti iz rukometa su više nego intersantne.

Naime, ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u Grupi F protiv Slovačke, Nemačke i Švedske na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje će se od 3. do 20. decembra ove godine održati u Rumuniji, Turskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj.

Srbija će sve utakmice u grupi igrati u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi.

Evo i sastava grupa:

Grupa A: Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island;

Grupa B: Rumunija, Švajcarska, Norveška, Severna Makedonija;

Grupa C: Turska, Španija, Danska, Grčka;

Grupa D: Češka, Holandija, Austrija, Hrvatska;

Grupa E: Poljska, Francuska, Farska Ostrva, Ukrajina;

Grupa F: Slovačka, Nemačka, Švedska, Srbija.

Preliminarna faza takmičenja na šampionatu Evrope biće odigrana u šest gradova. To su Oradea (Grupa A) i Kluž (Grupa B) u Rumuniji, turska Antalija (Grupa C), češko Brno (Grupa D), poljske Katovice (Grupa E) i slovačka Bratislava (Grupa F).

Po dve najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriće plasman u glavnu rundu, koja će biti odigrana u Klužu (grupe A, B i C) i Katovicama (grupe D, E i F). Polufinala i mečevi za plasman na programu su u Katovicama.

Autor: Iva Besarabić

