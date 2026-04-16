PARTIZAN POBEDOM ZAVRŠIO TURBULENTNU SEZONU U EVROLIGI: Crno-beli na oproštaju savladali Baskoniju

Košarkaši Partizana pobedom su završili sezonu u Evroligi, koju neće pamtiti po dobrom.

Crno-beli su savladali Baskoniju u utakmici poslednjeg 38. kola u Beogradu sa 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20).

Partizan je sezonu završio sa 16 pobeda i 22 poraza, dok je Baskonija ostala na 13 pobeda, uz 25 poraza. Zanimljivo je da je ovo treća uzastopna sezona u kojoj su crno-beli upisali 16 pobeda.

Crno-beli će na kraju biti 15. ili 16. što nikako ne može da se smatra uspešnom.

U tiu Partizana Džekiri je bio najefikasniji sa 16 poena. Po 13 su postigli Džons i Braun.

Kod gostiju Dijakite je postigao 20 poena, Luvavu 13, a Simons 11.

Partizan sezonu nastavlja u ABA ligi, a već u nedelju od 19.30 časova dočekuje Crvenu zvezdu u poslednjem kolu Top 8 faze.

Crno-beli su završili sezonu u Evroligi koja je bila daleko od očekivane i najavljivane. Partizan je već sredinom sezone izgubio šanse za borbu za doigravanje. Otišao je trener Željko Obradović, kao i nekolicina igrača, a dovedene su zamene koje su ipak dostojno privele sezonu kraju.

Sezona sa puno uspona i padova svakako mora biti nauk klubu za narednu sezonu. A pre toga, u borbi za ABA i KLS titule.

TOK MEČA:

33' Džekiri je fauliran. Pogodio je oba - 70:64.

32' Forest je dobio tri slobodna bacanja. Pogodio je sva tri - 68:62.

Kontra gostiju, Spanjolo koristi zocer - 68:64.

31' Milton je siguran sa bacanja - 68:59.

26' Simons smanjuje sa linije bacanja - 53:49.

25' Simons u kontri polaže za 51:43.

Baskonija uzvraća sa šest vezanih poena, Simons smanjuje na 51:45.

Luvavu za nastavak serije - 51:47. Serija 8:0 gostujućeg tima.

Kalatis prekida seriju gostiju - 53:47.

24' Osetkovski pogađa prvu trojku - 51:39.

Dijakite posle skoro četiri minuta poentira za goste - 51:41.

23' Fernando zakucava, prvi poeni u nastavku posle više od dva minuta - 46:39.

Džons stiže do devetog poena - 48:39.

20' Forest smanjuje sa linije penala - 44:37.

Ponovo je Forest fauliran. Pogodio je oba penala - 44:39.

19' Fernando je fauliran za dva bacanja. Pogodio je samo prvo - 42:35.

Fernando je zakucavanjem digao halu na noge - 44:35.

18' Radzevičijus smanjuje - 41:35.

17' Milton je promašio oba bacanja.

Pokuševski se upisao pod faulom - 40:33. Pogodio je i dodatno - 41:33.

16' Dijakite pogađa drugu svoju trojku - 38:33.

14' Džekiri je na liniji bacanja

Promašio je prvo, a pogodio drugo - 33:27. Njegovih sedam poena.

13' Simons smanjuje svojim prvim poenima - 32:27.

12' Braun stiže do sedmog poena - 30:22.

Omoruji smanjuje trojkom - 30.25

Braun je u ritmu - 32:25.

11' Forest otvara drugu četvrtinu poenima - 26:22.

Džekiri je fauliran. Pogodio je oba bacanja - 28:22.

9' Kalatis se upisao - 19:18.

Dijakite je pogodio - 19:20.

Džekiri za novi preokret - 21:20. Džekiri ponovo pogađa - 23:20.

8' Luvavu je postigao nove poene - 14:16.

Lakić pogađa trojku - 17:16.

Dijakite upisuje dva poena - 17:18.

7' Milton upisuje četvrti poen - 12:14.

Braun se upisao u strelce - 14:14.

6' Mario Nakić posle godinu dana postiže svoje prve poene za Partizan - 10:11.

Hauard pogađa svoju prvu trojku - 10:14.

5' Dijakite pogađa za tri pod faulom - 8:7. Pogodio je bacanje za izjednačenje - 8:8.

Druga vezana trojka gostiju, Luvavu je precizan - 8:11.

4' Gosti smanjuju preko Radzevičijusa - 6:4.

Fernando je upisao prve poene - 8:4.

3' Džons je još jednom precizan - 4:2.

Milton je u sjajnoj seriji u poslednje vreme - 6:2.

2' Viljar postiže prve poene za goste - 2:2.

1' Karlik Džons otvara utakmicu poenima -. 2:0.

1. četvrtina

Partizan počinje utakmicu sa petorkom: Džons, Milton, Nakić, Bonga, Fernando

Baskonija: Forest, Viljar, Kuruc, Omoruji, Radzevičijus.

Nakić posle godinu dana u timu

Velika novost, kada je Partizan u pitanju, je povratak Marija Nakića.

Nakić se vratio u tim posle tačno godinu dana odsustva zbog povrede. Poslednju utakmicu je odigrao 27. aprila prošle godine.

Sastavi

PARTIZAN - BASKONIJA

Hala: Arena

Sudije: Robert Lotermozer, Arturas Sukis, Amit Balak

PARTIZAN: Džons, Milton, Nakić, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja

BASKONIJA: Dijakite, Simons, Novel, Viljar, Omoruji, Bol, Luvavu, Forest, Dijalo, Friš, Hrabar, Joksimović. Trener: Paolo Galbijati

Autor: Iva Besarabić