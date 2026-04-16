PARTIZAN POBEDOM ZAVRŠIO TURBULENTNU SEZONU U EVROLIGI: Crno-beli na oproštaju savladali Baskoniju

Košarkaši Partizana pobedom su završili sezonu u Evroligi, koju neće pamtiti po dobrom.
Crno-beli su savladali Baskoniju u utakmici poslednjeg 38. kola u Beogradu sa 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20).
Partizan je sezonu završio sa 16 pobeda i 22 poraza, dok je Baskonija ostala na 13 pobeda, uz 25 poraza. Zanimljivo je da je ovo treća uzastopna sezona u kojoj su crno-beli upisali 16 pobeda.
Crno-beli će na kraju biti 15. ili 16. što nikako ne može da se smatra uspešnom.
U tiu Partizana Džekiri je bio najefikasniji sa 16 poena. Po 13 su postigli Džons i Braun.
Kod gostiju Dijakite je postigao 20 poena, Luvavu 13, a Simons 11.
Partizan sezonu nastavlja u ABA ligi, a već u nedelju od 19.30 časova dočekuje Crvenu zvezdu u poslednjem kolu Top 8 faze.
Crno-beli su završili sezonu u Evroligi koja je bila daleko od očekivane i najavljivane. Partizan je već sredinom sezone izgubio šanse za borbu za doigravanje. Otišao je trener Željko Obradović, kao i nekolicina igrača, a dovedene su zamene koje su ipak dostojno privele sezonu kraju.
Sezona sa puno uspona i padova svakako mora biti nauk klubu za narednu sezonu. A pre toga, u borbi za ABA i KLS titule.
TOK MEČA:
33' Džekiri je fauliran. Pogodio je oba - 70:64.
32' Forest je dobio tri slobodna bacanja. Pogodio je sva tri - 68:62.
Kontra gostiju, Spanjolo koristi zocer - 68:64.
31' Milton je siguran sa bacanja - 68:59.
26' Simons smanjuje sa linije bacanja - 53:49.
25' Simons u kontri polaže za 51:43.
Baskonija uzvraća sa šest vezanih poena, Simons smanjuje na 51:45.
Luvavu za nastavak serije - 51:47. Serija 8:0 gostujućeg tima.
Kalatis prekida seriju gostiju - 53:47.
24' Osetkovski pogađa prvu trojku - 51:39.
Dijakite posle skoro četiri minuta poentira za goste - 51:41.
23' Fernando zakucava, prvi poeni u nastavku posle više od dva minuta - 46:39.
Džons stiže do devetog poena - 48:39.
20' Forest smanjuje sa linije penala - 44:37.
Ponovo je Forest fauliran. Pogodio je oba penala - 44:39.
19' Fernando je fauliran za dva bacanja. Pogodio je samo prvo - 42:35.
Fernando je zakucavanjem digao halu na noge - 44:35.
18' Radzevičijus smanjuje - 41:35.
17' Milton je promašio oba bacanja.
Pokuševski se upisao pod faulom - 40:33. Pogodio je i dodatno - 41:33.
16' Dijakite pogađa drugu svoju trojku - 38:33.
14' Džekiri je na liniji bacanja
Promašio je prvo, a pogodio drugo - 33:27. Njegovih sedam poena.
13' Simons smanjuje svojim prvim poenima - 32:27.
12' Braun stiže do sedmog poena - 30:22.
Omoruji smanjuje trojkom - 30.25
Braun je u ritmu - 32:25.
11' Forest otvara drugu četvrtinu poenima - 26:22.
Džekiri je fauliran. Pogodio je oba bacanja - 28:22.
9' Kalatis se upisao - 19:18.
Dijakite je pogodio - 19:20.
Džekiri za novi preokret - 21:20. Džekiri ponovo pogađa - 23:20.
8' Luvavu je postigao nove poene - 14:16.
Lakić pogađa trojku - 17:16.
Dijakite upisuje dva poena - 17:18.
7' Milton upisuje četvrti poen - 12:14.
Braun se upisao u strelce - 14:14.
6' Mario Nakić posle godinu dana postiže svoje prve poene za Partizan - 10:11.
Hauard pogađa svoju prvu trojku - 10:14.
5' Dijakite pogađa za tri pod faulom - 8:7. Pogodio je bacanje za izjednačenje - 8:8.
Druga vezana trojka gostiju, Luvavu je precizan - 8:11.
4' Gosti smanjuju preko Radzevičijusa - 6:4.
Fernando je upisao prve poene - 8:4.
3' Džons je još jednom precizan - 4:2.
Milton je u sjajnoj seriji u poslednje vreme - 6:2.
2' Viljar postiže prve poene za goste - 2:2.
1' Karlik Džons otvara utakmicu poenima -. 2:0.
1. četvrtina
Partizan počinje utakmicu sa petorkom: Džons, Milton, Nakić, Bonga, Fernando
Baskonija: Forest, Viljar, Kuruc, Omoruji, Radzevičijus.
Nakić posle godinu dana u timu
Velika novost, kada je Partizan u pitanju, je povratak Marija Nakića.
Nakić se vratio u tim posle tačno godinu dana odsustva zbog povrede. Poslednju utakmicu je odigrao 27. aprila prošle godine.
Sastavi
PARTIZAN - BASKONIJA
Hala: Arena
Sudije: Robert Lotermozer, Arturas Sukis, Amit Balak
PARTIZAN: Džons, Milton, Nakić, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja
BASKONIJA: Dijakite, Simons, Novel, Viljar, Omoruji, Bol, Luvavu, Forest, Dijalo, Friš, Hrabar, Joksimović. Trener: Paolo Galbijati
Autor: Iva Besarabić