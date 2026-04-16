UŽIVO! REAL - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli razbijeni, Real pred pobedom

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Realu u utakmici poslednjeg 38. kola regularnog dela Evrolige.

TOK MEČA:

34. minut - 85:67

Deluje da je ovde sve jasno i da su crveno-beli potpuno predali.

31.minut - 79:65

Odželej je sa jedne, a Garuba sa druge strane lako poentiraju

27. minut - 68:55

Batler pogađa na asistenciju Monekea. Kampaco je srećom prethodno promašio trojku.

26. minut - 66:53

Neverovatna greške Nvore u kontri, što kažnjava Kampaco trojkom i ponovo odbija nalet Zvezde.

25. minut - 63:53

Ne predaje se Zvezda, novi poeni Mekintajera.

23. minut - 62:49

Razigrao se Real, Obradović reaguje novi tajm-aut. Moneke trojkom prekida novi nalet Reala.

22. minut - 58:46

Mekintajer poentira iz reketa, njegov tek treći poen.

21. minut - 58:44

Hezonja poenima otvara drugo poluvreme za maksimalnih +14 Reala.

18. minut - 52:42

Hezonja ponovo pogađa za tri. Real na +8. Zvezda promašuje napad, a potom Kampaco poentira nakon karakterističnog prodora.

17. minut - 47:42

Nvora sa penala smanjuje rezultat. Potom sjajna kontra Zvezde i zakucavanje Nvore.

16. minut - 47:38

Odželej prekida seriju Reala, ali potom Garuba lagano zakucava.

15. minut - 45:36

Lepa akcija i poeni Lalsa i z reketa. Mekintajer gubi loptu, a Kampaco to kažnjava trojkom nakon kontre. Obradović traži novi tajm-aut.

14. minut - 40:36

I jedni i drugi poentiraju sa linije penala u ovim momentima. Dek siguran nakon faula Monekea.

13. minut - 34:34

Garuba prekida seriju Zvezu. A potom u narednom napadu Miljenović nova trojka. Zvezda je pogodila čak osam trojki iz 11 pokušaja.

12. minut - 32:31

Batler se lepo snašao. Kalinić pogađa za tri, Zvezda je u mini seriji.

11. minut - 32:26

Razigrao se Maledon. Odželej polovičan sa penala i prekida seriju Reala. Zvezda je ušla u seriju grešaka. Obradović traži tajm-aut.

Real pravi seriju od 8:0. Maledon poeentira uz faul za kraj prve četvrtine

9. minut -19:25

Sjajna kontra Zvezde i trojka Batlera.

8. minut - 19:22

Dek poentira nakon kontre Reala. Rivero fauliran, poentira sa linije penala.

7. minut - 17:20

Nastavlja se rafal trojki, sad pogađa Dobrić. Tavares poentira nakon levog poluhoroga.

6. minut - 15:17

Raspoložena Zvezda od starta i Karter pogađa za tri. Prvi tehnički tajm-aut. Kampaco pogađa za tri nakon ofanzivnog skoka Reala.

5. minut - 12:14

Sjajni Nvora poentira uz faul. Njegovih već 11 poena. Okeke koristi grešku Mekintajera i smanjuje prednost Zvezde.

4. minut -10:11

Kampaco sa linije penala donosi izjednačenje Realu. Nvora postiže svoju drugu trojku. Tavares potom u svom stilu poentira bez skoka.

3. minut - 6:8

Raspoloženi Okeke, nova trojka. Ali Zvezda ima odgovor. Nvora pogađa.

2. minut - 3:5

Okeke postiže prvu trojku na meču za vođstvo Reala. Moneke odgovara trojkom, prvom za Zvezdu.

1. minut - 0:2

Nvora fauliran nakon ukradene lopte. Sa linije penala postiže prve poene na meču.

Petorka Zvezde

Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Karter, Nvora, Moneke i Bolomboj.

Sastavi:

Real Madrid: Lajls, Abalde, Kampaco, Okeke, Hezonja, Maledon, Dek, Garuba, Tavares, Ljulj, Feliz, Len

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Miljenović, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke

Autor: Iva Besarabić