POBEDA ZA KRAJ - PENJAROJA PORUČIO: Najvažnije je da igramo za naše navijače

Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović

Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju sa 91:79 u meču 38. kola Evrolige.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča.

"Osećaj je dobar, jer je pre tri meseca situacija bila loša. Tada se nismo takmičili. Tim je radio naporno, u poslednja dva meseca se tim takmičio sa svima. Slavili smo u mnogo utakmica u poslednjem delu sezone. Najvažnije je da igramo za naše navijače, da sredimo atmosferu. Oni su neverovatni. Mnogo su pomogli timu, igrati pred njima je neverovatno", rekao je Penjaroja posle meča.

