UŽAS! Vaterpolista seksualno zlostavljao saigrača: Sve se dešavalo u svlačionici i pod tušem! Jezivi detalji

U američkom sportu izbio je ozbiljan skandal nakon što je podneta tužba protiv mladog vaterpoliste, Luke van der Vuda, zbog navodnog višegodišnjeg seksualnog zlostavljanja saigrača.

Prema navodima iz tužbe, incidenti su se dešavali tokom nekoliko godina u elitnoj školi Harvard Vestlejk u Los Anđelesu, jednoj od najpoznatijih sportskih i obrazovnih institucija u SAD.

Optužbe navode da su se napadi odvijali na više lokacija, uključujući bazen, svlačionice i tuševe, dok žrtva tvrdi da je u više navrata bila izložena zlostavljanju.

U dokumentima se dalje navodi da su treneri i školska uprava bili upoznati sa dešavanjima, ali da nisu adekvatno reagovali, već su, kako se tvrdi, "okretali glavu na drugu stranu".

Dodatnu težinu slučaju daje i podatak da je isti sportista ranije već bio uhapšen i kažnjen zbog seksualnog napada, što je ponovo otvorilo pitanje kontrole i nadzora u školskom sportskom sistemu.

Ovaj slučaj izazvao je veliki odjek u američkoj javnosti, posebno zbog optužbi da je moguće postojalo sistematsko prikrivanje ozbiljnih incidenata unutar škole. Istraga je u toku, a očekuje se da će slučaj dobiti epilog na sudu.

Autor: A.A.