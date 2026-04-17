Umro legendarni svetski šampion i član Kuće slavnih: Tuga u svetu

Svet boksa ostao je bez jednog od najvećih majstora ove plemenite veštine. Legendarni meksički borac Migel Kanto preminuo je u 78. godini, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji muva kategorije i sporta uopšte. Vest o njegovoj smrti potvrdili su brojni svetski mediji, čime je okončano jedno od najznačajnijih poglavlja u boksu 20. veka.

Kanto, poznat pod nadimkom "El Maestro", važio je za jednog od najtehnički potkovanijih boraca svog vremena. Iako nije bio poznat po nokautima, u karijeri ih je ostvario svega 15, njegova preciznost, kretanje i taktička superiornost izdvajali su ga od konkurencije. Upravo zbog takvog stila često je poređen sa najvećim defanzivnim bokserima svih vremena.

Rođen u meksičkoj Meridi, profesionalnu karijeru započeo je davne 1969. godine, a vrhunac dostiže sredinom sedamdesetih. Titulu svetskog prvaka u WBC verziji osvojio je 1975. godine pobedom nad Šojijem Ogumom, čime je započeo dominaciju koja će ući u istoriju.

Tokom svoje vladavine uspeo je čak 14 puta da odbrani pojas, uključujući i velike pobede protiv rivala poput Betulija Gonzalesa. Njegova era smatra se jednom od najdominantnijih u muva kategoriji. Titulu je izgubio 1979. godine tesnom odlukom protiv Čan Hija Parka, nakon čega je njegova karijera polako krenula silaznom putanjom.

Rukavice je okačio o klin 1982. godine, sa impresivnim skorom od 61 pobede, devet poraza i četiri nerešena meča. Zbog svega što je postigao, 1998. godine primljen je u Međunarodnu boksersku kuću slavnih, dok ga je već naredne godine Associated Press uvrstio među najbolje borce muva kategorije 20. veka.

Iz Svetskog bokserskog saveta oprostili su se emotivnom porukom:

- Izgubili smo istinskog velikana. Migel Kanto je nezamenjiv. Zauvek će činiti Meksiko i svet boksa veoma ponosnima. Pokazao nam je put. Kakav stil, kakva inteligencija, kakva veština, kakva hrabrost, kakva odlučnost, kakav profesionalizam!"

Autor: Marija Radić