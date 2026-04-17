Mural za večnost! Karaburma odala počast Dušku Vujoševiću (VIDEO)

Na jednoj od zgrada na Karaburmi u Beogradu, osvanuo je mural posvećen legendarnom košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću, koji je nedavno preminuo.

Mural proslavljenom treneru, koji je nedavno preminuo, je nastao kao izraz zahvalnosti i poštovanja prema čoveku koji je decenijama oblikovao generacije igrača i bio simbol borbenosti, principa i posvećenosti. Stanovnici Karaburme, ali i brojni ljubitelji košarke, ističu da je ovo najmanje što su mogli da učine za trenera koji je obeležio jednu epohu.

Na zidu dominira prepoznatljiv lik Vujoševića u crno belim bojama. Mural su, prema rečima komšija, oslikali mladi umetnici iz kraja naklonjeni Partizanu čiji je košarkaški klub Vujošević i trenirao.

Duško Vujošević ostaće upamćen kao dugogodišnji trener KK Partizan, sa kojim je ostvario brojne uspehe na domaćoj i evropskoj sceni. Ipak, oni koji su ga poznavali kažu da su njegove najveće pobede bile van terena, u načinu na koji je oblikovao ljude i branio svoje stavove.

Karaburma je ovim muralom dobila ne samo umetničko delo, već i trajni podsetnik na čoveka čije će ime ostati upisano u istoriji srpske košarke.

