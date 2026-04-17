PARTIZAN ODBIO ZAHTEV CRVENE ZVEZDE DA SE ODLOŽI UTAKMICA Mijailović: 'Neozbiljno je, nećemo da izneverimo navijače!'

Predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović, jasno je poručio da crno-beli ne prihvataju zahtev večitog rivala za odlaganje predstojećeg derbija u ABA ligi. Iako je Crvena zvezda tražila pomeranje termina zbog obaveza u plej-inu Evrolige, iz Humske stiže odlučno "ne".

"Stavili bismo svoj tim u podređen položaj"

Mijailović je u izjavi za Sportisimo detaljno obrazložio zašto bi odlaganje utakmice samo dva dana pre početka bilo štetno za Partizan.

„Prvo, Partizan se i dalje bori za prvo mesto i prednost domaćeg terena. Da odigramo derbi posle 10 dana bez utakmice, svoj tim bismo stavili u podređen položaj. Zaista je neozbiljno raditi tako nešto na 48 sati pre podbacivanja lopti. Ekipa se uveliko sprema“, jasan je Mijailović.

Navijači već rezervisali hotele i put

Pored takmičarskog značaja, prvi čovek crno-belih ističe da su u obzir uzeti i navijači koji dolaze iz unutrašnjosti i dijaspore.

Karte u prodaji: Veliki broj vlasnika sezonskih i dnevnih ulaznica već je organizovao put i platio smeštaj u Beogradu.

Poruke zabrinutosti: Klub je dobio pregršt poruka od ljudi koji žive van prestonice i koji bi bili direktno oštećeni odlaganjem.

Bezbednost nije upitna: Mijailović je naglasio da ovo nije situacija poput one sa bezbednosnim pretnjama, te da nema opravdanog razloga za promenu termina.

Ova odluka znači da će se najvažnija utakmica regionalnog takmičenja odigrati prema ranije utvrđenom rasporedu, na radost publike, ali uz dodatne tenzije koje donosi odbijanje zahteva sa Malog Kalemegdana.

Autor: D.S.