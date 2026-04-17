HAOS PRED VEČITI DERBI! Zvezda izdala hitno saopštenje: Tražimo odlaganje, ne znamo ni gde igramo Evroligu! Odbili su naš jedini ustupak!

Tenzična atmosfera pred predstojeći večiti derbi u ABA ligi dostigla je tačku ključanja! KK Crvena zvezda se danas zvanično obratila javnosti i sportskom direktoru regionalnog takmičenja, Miliji Vojinoviću, sa zahtevom da se meč 8. kola TOP 8 faze, zakazan za nedelju, hitno odloži.

Problem je kalendar: Plej-in Evrolige već u utorak!

Sa Malog Kalemegdana poručuju da je trenutni raspored neodrživ, s obzirom na to da crveno-bele već 21. aprila (utorak) očekuje ključna utakmica plej-ina Evrolige.

"KK Crvena zvezda učinio je još u ponedeljak jedini mogući ustupak i ponudio da se utakmica igra u subotu! Taj predlog je iz nama nejasnih razloga odbijen! Mi u ovom trenutku ne znamo ni gde ćemo igrati Evroligu u utorak, a očekuje se da igramo derbi u nedelju", navodi se u saopštenju kluba.

Podsećanje na 2023. godinu i Miliju Vojinovića

Crveno-beli su podsetili sportskog direktora ABA lige na prethodne slučajeve kada je klub bio konstruktivan i nije pravio problem zbog višestrukih odlaganja doigravanja.

Zvezdin zahtev: Traži se novi termin koji neće narušiti integritet takmičenja.

Odluka je na ligi: KK Crvena zvezda ističe da odluku o odlaganju može i mora da donese isključivo Milija Vojinović.

Partizan već rekao "NE"

Podsetimo, KK Partizan je već odbio predlog o odlaganju, insistirajući da se utakmica odigra u ranije zakazanom terminu – u nedelju od 19.30 časova. Zvezda, s druge strane, insistira da se pronađe rešenje koje ostavlja prostor za pripremu evropskog meča, tvrdeći da kalendar to dozvoljava.

Da li će ABA liga popustiti pod pritiskom sa Malog Kalemegdana ili će "večiti" morati na teren u nedelju uprkos zgusnutom rasporedu, ostaje da vidimo u narednim satima.

Autor: D.S.