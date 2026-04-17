LEGENDARNI TUMBA ZAVRŠIO U BOLNICI! Pao u hotelu na Zlatiboru i polomio ruku – bivši trener Partizana hitno hospitalizovan!

Strašne vesti stižu sa Zlatibora! Legendarni fudbalski trener i nekadašnji strateg Partizana, Ljubiša Tumbaković, doživeo je tešku nezgodu u poznatom zlatiborskom hotelu "Queen", saznaje portal "Sportinjo".

Pad u hotelu i teška povreda

Prema prvim informacijama, popularni Tumba se sapleo i nezgodno pao, a silina udarca bila je tolika da je odmah bilo jasno da je došlo do ozbiljne povrede. Lekari su konstatovali prelom ruke, nakon čega je hitno transportovan u bolnicu u Užicu.

U užičkoj zdravstvenoj ustanovi mu je ekspresno ukazana medicinska pomoć, a trenutno se radi na saniranju povrede i dodatnim pregledima kako bi se utvrdilo da li ima drugih posledica pada.

Na planini zbog mališana

Tumbaković je na Zlatiboru boravio lepim povodom – bio je gost jednog dečjeg fudbalskog turnira. Kao neko ko je čitav život posvetio fudbalu, želeo je da podrži najmlađe nade i lično im dodeli nagrade, ali ga je u tome sprečila ova nesrećna okolnost.

Nakon vesti o povredi najtrofejnijeg trenera u istoriji crno-belih, fudbalska javnost u Srbiji je u šoku, a sa svih strana stižu želje za brz oporavak legendarnom stručnjaku.

