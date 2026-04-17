ZVEZDIN PUT DO TOP 8 IDE PREKO BARSELONE! Crveno-beli saznali rivala u plej-inu: Čeka nas pakao u Španiji, a evo ko je sledeći!

Završena je regularna sezona Evrolige, a košarkaši Crvene zvezde saznali su svoje protivnike u borbi za četvrtfinale. Iako su ostvarili sjajan učinak od 21 pobede i 17 poraza, crveno-beli su takmičenje završili na desetom mestu, što im donosi najteži mogući put kroz doigravanje.

Prva stanica: Barselona

Isti skor kao Zvezda ima i Barselona, ali je zbog boljeg međusobnog učinka španski gigant zauzeo deveto mesto. To znači da će izabranici Janisa Sferopulosa već u utorak morati na noge Kataloncima. Popravnog nema – pobeda u Barseloni je jedini način da se ostane u trci za plej-of!

Šta posle Katalonije?

Ukoliko sruši Barsu na njenom terenu, Zvezda ide na drugu prepreku. Taj meč bi se igrao u gostima protiv poraženog iz duela Panatinaikos – Monako. Još jedno teško gostovanje biće poslednji stepenik pre ulaska među osam najboljih ekipa Evrope.

Cilj je plej-of i megdan sa Olimpijakosom

Ako crveno-beli uspeju da preskoče obe prepreke u plej-inu, u četvrtfinalu ih čeka stari znanac i prvoplasirani tim regularnog dela – Olimpijakos. Ta serija se igra na tri pobede, a klub iz Pireja bi imao prednost domaćeg terena.

Zvezda je pokazala da može sa svima, a borba za snove počinje u utorak pod koševima "Palate Blaugrana".

