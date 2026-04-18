AKTUELNO

Ostali sportovi

Polumaratonskom trkom zvanično počeo 39. Beogradski maraton, evo zašto je istorijski

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Jutros u devet časova, uz veliku energiju i hiljade trkača na ulicama, startovala je polumaratonska trka čime je zvanično otvoreno 39. izdanje Beogradskog maratona. Ovaj trenutak ulazi u anale najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji, jer se maraton prvi put u svojoj istoriji održava tokom dva dana – danas, u subotu 18. aprila, i sutra, u nedelju 19. aprila.

Trasa polumaratona počela je u Makedonskoj ulici i dalje vodi kroz Svetogorsku, Takovsku, 27. marta, Kraljice Marije i Bulevar kralja Aleksandra, zatim Beogradskom i Nemanjinom ulicom, nakon čega se trka spušta ka Savskom trgu i Karađorđevoj ulici. Staza se nastavlja preko Bulevara vojvode Bojovića i dalje kroz Cara Dušana, Žorža Klemansoa i Džordža Vašingtona, zatim kroz Cetinjsku, Bulevar despota Stefana i Braće Jugovića, da bi se vratila na Makedonsku ulicu, gde je i cilj na Trgu republike.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Trka na 10 kilometara počeće danas u 18 časova, sa startom i ciljem na Trgu republike. Trasa obuhvata centralne gradske ulice i delimično se poklapa sa polumaratonskom stazom, pa učesnici trče Makedonskom i Svetogorskom ulicom, zatim Takovskom, 27. marta, Kraljice Marije i Bulevarom kralja Aleksandra, potom Beogradskom i Nemanjinom ulicom, dalje ka Karađorđevoj, Bulevaru vojvode Bojovića i ulicama Cara Dušana, Žorža Klemansoa i Džordža Vašingtona, kao i Cetinjskom i Bulevarom despota Stefana, nakon čega se vraćaju preko Braće Jugovića i Makedonske na Trg republike gde je krajnji cilj.

Glavna maratonska trka na 42,195 kilometara zakazana je za sutra, u nedelju, sa početkom u osam časova ujutru.

Foto: Tanjug/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Očekuje se da će tokom ova dva dana ulicama prestonice protrčati oko 14.500 takmičara koji dolaze iz čak 79 država. Ova neverovatna brojka potvrđuje status maratona kao jednog od najvažnijih međunarodnih događaja u Srbiji. Osim što je prvi dvodnevni maraton, ovogodišnje izdanje ima i poseban značaj kao uvertira za jubilarni 40. maraton, ali i za Evropsko prvenstvo u uličnom trčanju koje će naš glavni grad ugostiti 2027. godine.

Foto: Tanjug/Rade Prelić


Današnji start polumaratona označio je ujedno i početak velike manifestacije „Beogradski dani porodice“, čime je sportska borba dobila širi društveni kontekst. Direktor Beogradskog maratona, Darko Habuš, istakao nedavno je da je ovo događaj koji već skoro četiri decenije oblikuje identitet Beograda.

- Ono što Beogradski maraton čini posebnim je energija naših građana i to je slika koju danas šaljemo u svet. Ovo je manifestacija koja spaja ljude i promoviše vrednosti kao što su zdravlje, zajedništvo i istrajnost - poručio je Habuš.

Autor: S.M.

#Beograd

#Maraton

#Trčanje

#početak

#trka

POVEZANE VESTI

