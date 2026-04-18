PENJAROJA SE OGLASIO I NAJAVIO VEČITI DERBI! Trener Partizana izneo očekivanja pred meč sa Zvezdom: Želimo da se borimo za prvo mesto

Trener crno-belih izneo očekivanja pred večiti derbi.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da predstojeći derbi protiv Crvene zvezde nosi poseban značaj, uz naglasak da njegov tim ima jasan cilj u završnici regularnog dela sezone.

"Pred nama je derbi, a takve utakmice uvek nose posebnu težinu. Ovo je poslednji meč regularnog dela sezone i želimo da se borimo za prvo mesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobedimo. Očekuje nas veoma kvalitetan protivnik", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Pred sutrašnji duel svoje viđenje izneo je i zamenik kapitena Aleksej Pokuševski, koji je naglasio važnost meča.

"Očekuje nas važna utakmica, domaćini smo i svaki derbi je bitan. Ovo će nam biti dobar test i priprema za plej-of koji predstoji", rekao je Pokuševski.

U nedelju, 19. aprila, Partizan će od 19:30 dočekati Crvenu zvezdu u meču osmog kola TOP 8 faze regionalne ABA lige.

Autor: A.A.