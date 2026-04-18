PENJAROJA SE OGLASIO I NAJAVIO VEČITI DERBI! Trener Partizana izneo očekivanja pred meč sa Zvezdom: Želimo da se borimo za prvo mesto

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da predstojeći derbi protiv Crvene zvezde nosi poseban značaj, uz naglasak da njegov tim ima jasan cilj u završnici regularnog dela sezone.

"Pred nama je derbi, a takve utakmice uvek nose posebnu težinu. Ovo je poslednji meč regularnog dela sezone i želimo da se borimo za prvo mesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobedimo. Očekuje nas veoma kvalitetan protivnik", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Pred sutrašnji duel svoje viđenje izneo je i zamenik kapitena Aleksej Pokuševski, koji je naglasio važnost meča.

"Očekuje nas važna utakmica, domaćini smo i svaki derbi je bitan. Ovo će nam biti dobar test i priprema za plej-of koji predstoji", rekao je Pokuševski.

U nedelju, 19. aprila, Partizan će od 19:30 dočekati Crvenu zvezdu u meču osmog kola TOP 8 faze regionalne ABA lige.

POVEZANE VESTI

Košarka

OCOKOLJIĆ SAOPŠTIO LOŠE VESTI PRED EVROLIGAŠKI VEČITI DERBI! Trener Partizana otkrio koji košarkaši neće igrati protiv Crvene zvezde

Košarka

POVREDIO SE PRED VEČITI DERBI! Poznato da li Bruno Fernando izlazi na crtu Crvenoj zvezdi!

Košarka

JEDVA ČEKA DERBI Penjaroja otkrio šta će biti ključno u duelu sa Zvezdom

Košarka

'POTREBNO JE DA...' Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan protiv Cedevita Olimpije

Košarka

JEDVA ČEKA DERBI! Penjaroja otkrio šta će biti ključno u duelu sa Zvezdom

Košarka

'ANALIZIRAĆEMO UTAKMICU' Željko Obradović se oglasio pred novi meč Crvene zvezde i Partizana