OGLASILA SE ZVEZDA POVODOM DOLASKA PAJOLE NA MALI KALEMEGDAN! Crveno-beli stavili tačku!

Crvena zvezda odgovorila na pisanja da Alesandro Pajola stiže u klub!

U medijima se pojavila informacija da je plej Virtusa Alesandro Pajola na meti Crvene zvezde narednog leta.

Ipak, Zvezda je demantovala ovakve navode, koju je prethodno u javnost plasirao "Sportando".

Kako su rekli za "Mondo", to je samo pokušaj "dizanja cene" igraču Virtusa!

Crveno-beli su trenutno fokusirani na teren, pošto ih u nedelju očekuje utakmica sa Partizanom u ABA ligi, a onda "meč sezone" protiv protiv Barselone u plej-inu Evrolige.

Fudbal

ZVEZDA SE OGLASILA: Crveno-beli se oglasili bitnim podatkom pred novu sezonu

Fudbal

ZVEZDA SE OGLASILA NA DAN UTAKMICE PROTIV ZENITA: Crveno-beli poslali poruku Rusiji posle tragedije i uputili apel navijačima

Fudbal

LEPA VEST ZA CRVENO-BELE: Zvezda se oglasila na dan utakmice sa Panatinaikosom i potvrdila da će Teodosić igrati

Košarka

EVROLIGA KAZNILA ZVEZDU! Čelnici elitnog takmičenja se oglasili saopštenjem: Evo zbog čega su crveno-beli kažnjeni i koliko će morati da plate!

Košarka

ZVEZDA OBEZBEDILA PLEJ-IN EVROLIGE: Crveno-beli pobedili Asvel

Fudbal

Zvanično! Oglasila se Zvezda - evo ko će biti novi kapiten tima već na večitom derbiju