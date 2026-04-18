OGLASILA SE ZVEZDA POVODOM DOLASKA PAJOLE NA MALI KALEMEGDAN! Crveno-beli stavili tačku!

Crvena zvezda odgovorila na pisanja da Alesandro Pajola stiže u klub!
U medijima se pojavila informacija da je plej Virtusa Alesandro Pajola na meti Crvene zvezde narednog leta.
Ipak, Zvezda je demantovala ovakve navode, koju je prethodno u javnost plasirao "Sportando".
Kako su rekli za "Mondo", to je samo pokušaj "dizanja cene" igraču Virtusa!
Crveno-beli su trenutno fokusirani na teren, pošto ih u nedelju očekuje utakmica sa Partizanom u ABA ligi, a onda "meč sezone" protiv protiv Barselone u plej-inu Evrolige.
Autor: A.A.