OGLASILA SE ZVEZDA POVODOM DOLASKA PAJOLE NA MALI KALEMEGDAN! Crveno-beli stavili tačku!

Crvena zvezda odgovorila na pisanja da Alesandro Pajola stiže u klub!

U medijima se pojavila informacija da je plej Virtusa Alesandro Pajola na meti Crvene zvezde narednog leta.

Ipak, Zvezda je demantovala ovakve navode, koju je prethodno u javnost plasirao "Sportando".

Kako su rekli za "Mondo", to je samo pokušaj "dizanja cene" igraču Virtusa!

Crveno-beli su trenutno fokusirani na teren, pošto ih u nedelju očekuje utakmica sa Partizanom u ABA ligi, a onda "meč sezone" protiv protiv Barselone u plej-inu Evrolige.

Autor: A.A.