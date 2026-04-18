KRVAVA SCENA NA TERENU: Nikola Jokić ponovo povređen (VIDEO)

Košarkaši Denvera u ovim trenucima igraju prvu utakmicu prve runde plejofa NBA lige protiv Minesote, a prva zvezda Nagetsa Nikola Jokić ponovo je dobio udarac zbog kog je potekla krv.

Srpski košarkaš ponovo je na početku utakmice dobio nezgodan udarac, ovog puta od prve zvezde Minesote, Entonija Edvardsa.

Nikola Jokić is bleeding from his nose, wipes it with a towel on the bench and immediately checks back in. — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 18. април 2026.

Igrala se prva četvrtina, a Denver je imao ozbiljan zaostatak. Da stvar bude gora, Edvards je pri jednom polaganju slučajno udario Jokića u nos i raskrvario ga.

Autor: Marija Radić