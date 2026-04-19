Nikola Jokić čuo srpski na konferenciji, uperio je prst ka novinaru i izustio jednu reč

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Minesotu Timbervulvs 116:105 u utakmici kojom je klub iz Kolorada otvorio plej-of. Nikola Jokić je briljirao u svom stilu sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija, i uz Džamala Mareja timu obezbedio slavlje.

Upisao je Džoker svoje 22. tripl-dabl u karijeri u postsezoni, i sada ga osam deli od vrha liste. Trenutno je na poziciji tri, ali su Medžik Džonson i Lebron Džejms i te kako dostižni, znajući kakve partije Srbin pruža.

U jednom momentu Nikola Jokić je na konferenciji za medije čuo pitanje novinara na srpskom jeziku i to ga je evidentno obradovalo.

- Nikola svih devet igrača večeras, koji su... - izustio je novinar, a Jokić je u njega uperio prstom i uzviknuo "ćao".

Zatim je odgovorio i na pitanje od razigravanju igrača u prvom poluvremenu, bez mnogo uzetih šuteva.

- Nije, nikad ne ulazim u utakmicu, sad ću ovo, sad ću ono... Mislim da je bio takav momenat u utakmici, drago mi je što smo imali prvu četvrtinu gde su igrali mnogo bolje od nas, mi smo to, da kažemo ublažili tu njihovu dobru igru, imali momentum ulaskom u treću četvrtinu, gde smo stvarno napravili lepu prednost. Igrali sm odobro, mi smo nametnuli tempo. Nisam ti odgovorio na pitanje, nije mi to bio plan - rekao je Jokić na srpskom jeziku.

Autor: S.M.

